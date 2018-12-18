Прокуроры нашли на Дону в пять раз больше долгостроев, чем чиновники

В Ростовской области выявлено 342 проблемных объекта долевого строительства, тогда как в региональном реестре значится лишь 68 недостроенных многоквартирных домов.

Действиям недобросовестных чиновников и сотрудников надзорных ведомств будет дана уголовно-правовая оценка. Об этом заявил на совещании в Ростове-на-Дону заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть.

Причина столь значительного расхождения данных в том, что большая часть недостроенных многократных домов являются самовольно построенными по мошенническим схемам многоэтажками. Таковых имеется - 171 дом. Неучтенными оказались и так называемые 103 потенциально проблемных объекта, где строительство по факту не ведется, но юридически продолжается.

- В первую очередь в этом виноваты застройщики и муниципальные власти. Первые вводят в заблуждение дольщиков, вторые - не предпринимают положенных действий, чтобы предотвратить нарушение закона. Проблема заключается в том, что люди вложили большие деньги в строительство жилья, но в установленные сроки квартиру не получили. И не важно, как их обманули, важно решать проблему и обеспечить соблюдение конституционных прав граждан, - подчеркнул Андрей Кикоть.

Работниками прокуратуры также будет дана уголовно-правовая оценка деятельности муниципалитетов и надзорных служб. По словам начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО Константина Сомова, выявлено 74 подобных случая. В качестве примера было приведено обращение жильцов пятиэтажки в переулке Халтуринском Ростова-на-Дону, который пять лет назад был переоборудован в жилой дом из мебельной фабрики без получения необходимых разрешений.

Предпринимаемые меры правительством Ростовской области для решения вопроса признаны недостаточными, хотя в нынешнем году свои проблемы решили 774 обманутых дольщика. Для решения проблемы до конца января правительство области во взаимодействии с органами прокуратуры сформирует обновленный реестр обманутых дольщиков. Кроме того, с нового года из казны Ростовской области будет субсидироваться достройка долгостроев.

- На достройку домов с высокой степенью готовности мы заложили в областной казне на 2019 год финансирование. Это дополнит существующие меры господдержки "обманутых дольщиков". Тем не менее уже сейчас понятно, что действующих мер для эффективного решения проблемы недостаточно, - резюмировал Василий Голубев.

Комплекс мер может дополнить новый областной закон о принудительном изъятии проблемных объектов, механизмах изъятия недостроенного объекта, передачи его новому застройщику и системой льгот. Аналогичная мера успешно применяется в других российских субъектах. Такой закон может быть принят уже в начале следующего года.