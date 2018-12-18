Необычная достопримечательность появилась на морском берегу близ Новороссийска - севший на мель теплоход Rio. Судно вызвало волну интереса у пользователей соцсетей, которые отправились искать место вынужденной "стоянки", чтобы пофотографировать и выложить снимки в своих интернет-аккаунтах.

Причем фотоохотников не смущает даже то, что преодолеть весь путь к нужному месту на автомобиле не получится - приходится еще прошагать приличное расстояние. Можно, конечно, проехать и по лесной дороге, но ее осилит далеко не каждая машина, а спускаться по скользким лесным тропам - и вовсе удовольствие не из приятных.Но никакие трудности не страшат очень любопытных блогеров. В результате в соцсетях появилось огромное количество фото на фоне судна.

Судно Rio выбросило на сушу в районе порта Новороссийск во время шторма

По данным управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу, Rio выбросило на сушу в районе якорной стоянки N 416 порта Новороссийск во время шторма. На борту судна под флагом западноафриканской Тоголезской Республики находится 21 человек, никто из них не пострадал.

Все они находятся на теплоходе. Их жизням и здоровью ничего не угрожает, эвакуация не требуется. Судно ожидает улучшения погоды и специальной техники, которая отбуксирует его в море. Каких-либо видимых повреждений корпуса нет.

В Росморречфлоте рассказали, что лишь от судовладельца зависит, когда теплоход снимут с мели - он должен оплатить эту операцию. Если платить он откажется, то судно с мели снимут, продадут на аукционе, и вырученная сумма эту покроет.