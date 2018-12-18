В Астрахани увековечили память погибшего в Сирии военного

В Астрахани на здании школы № 2, в которой учился младший сержант Алексей Седунов, погибший в Сирии, установили мемориальную доску. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора образовательного учреждения Татьяну Микитюк.

17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии системой ПВО Сирии был сбит российский самолет Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, в том числе Алексей. Израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под огонь комплекса С-200.

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в Сирии, погибшие военные посмертно награждены орденами Мужества.

Память о мужественном выпускнике решили увековечить в стенах его родной школы. На церемонию открытия были приглашены его родственники, одноклассники, друзья. Приняли участие в нем и военные. А в школьном музее оформлен уголок, посвященный подвигу отважного земляка. В нем фото Алексея Седунова, связанные с его военной службой.