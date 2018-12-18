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18.12.2018 16:43
Проект: В регионах

В Астраханской области заложили два новых крупнотоннажных судна

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)
На судостроительном заводе "Лотос" в Астраханской области заложили две несамоходные баржи- площадки проекта 7514. В торжественной церемонии принял участие заместитель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Илья Волынский.

Одно из крупнейших астраханских предприятий, судостроительный завод "Лотос" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации), является якорным резидентом одноименной особой экономической зоны (ОЭЗ). На сегодняшний день мощности предприятия загружены практически полностью. Здесь строят самоходное сухогрузное судно, два танкера-химовоза, серию барж различных проектов, два пассажирских колесных теплохода проекта ПКС180 "Золотое кольцо".

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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А самый крупный и, пожалуй, один из самых сложных заказов предприятия - первый в России круизный лайнер проекта PV300 VD. Такого судна не то что на астраханском заводе, в России за последние 60 лет вообще не строили. Длина лайнера, который в тестовом режиме планируют спустить на воду уже в следующем году, - 141 метр. На нем смогут путешествовать около 300 человек, не считая членов команды.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, обеспеченность завода заказами позволяет формировать постоянную команду высококвалифицированных сотрудников. Если раньше часть работ при строительстве судна приходилось отдавать субподрядчикам, то теперь на заводе стараются обходиться собственными силами. Получив постоянную работу, опытные сотрудники перестали уезжать на заработки в другие регионы, а молодежь, увидев стабильность и перспективы карьерного роста, также стала чаще делать выбор в пользу "Лотоса".

Судостроительный завод - якорное предприятие, но далеко не единственное в ОЭЗ "Лотос". С ноября в режиме пусконаладки начала работать компания "Гекса-Лотос", выпускающая уникальную геосинтетическую ткань для дорог. На первом этапе производительность линии составит более трех миллионов квадратных метров в год. А в перспективе производство вырастет в три раза. Поставлять ткань завод планирует не только в российские регионы, но и в прикаспийские страны. Общий объем инвестиций в этот проект превысит 300 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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Уже установлено оборудование и закуплено сырье еще для одного нового производства: компания "Свои" будет выпускать в Астраханской области саморазлагающиеся трубки капельного орошения. Сейчас здесь ждут иностранных специалистов, которые должны обучить персонал работе на импортном оборудовании и уже в начале следующего года планируют постепенно запускать производство.

На юге России, который традиционно принято считать российским огородом, такая продукция сегодня более чем востребована: на капельное орошение переходит все больше овощеводов, садоводов и виноградарей. Еще один резидент - компания "Мединтех" строит в ОЭЗ завод по производству шприцев третьего поколения.

В декабре список резидентов ОЭЗ пополнится еще двумя компаниями с проектами общей стоимостью более миллиарда рублей. До конца года свидетельство резидента получат компании "Стройлидерплюс Лотос" и "Гелиос Системс". Проект первой предусматривает производство систем очистки балластных вод, которых пока не выпускают в России. Новый астраханский резидент готов удовлетворить спрос российских судовладельцев на такие системы. Общие инвестиционные затраты оцениваются в 133,12 миллиона рублей.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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Востребованной в российских регионах обещает быть и продукция компании "Гелиос Системс", которая планирует наладить в ОЭЗ производство фотоэлектрических солнечных панелей из кремния. Основными потребителями этой продукции станут предприятия не только Южного федерального округа, но и других российских регионов, заинтересованных в развитии СЭС. Инвестор также планирует экспортировать панели в Иран и Казахстан.

По словам генерального директора ОЭЗ "Лотос" Сергея Милушкина, практически все проекты, реализуемые здесь, направлены на импортозамещение и являются актуальными не только для Астраханской области и юга России, но и для прикаспийских государств. Кроме того, это новые рабочие места для астраханцев и налоговые отчисления в местные бюджеты.

Как заметил на открытии одного из предприятий врио губернатора области Сергей Морозов, руководителям новых производств нужно больше общаться со студентами, чтобы молодежь была уверена, что после обучения найдет себе достойное применение в родном регионе.

Кстати

Для того чтобы инвесторы не тратили время на решение проблем с оформлением земельных участков и поиском мощностей по газу, воде и электричеству, в ОЭЗ создана необходимая инфраструктура, на которую из федерального бюджета выделено около 500 миллионов рублей. В рамках проекта построили две распределительные камеры водоснабжения, три канализационные насосные станции, два распределительных пункта электроснабжения, около 18 километров сетей водоснабжения и водоотведения, более 7,3 километра высоковольтных линий электропередачи и прочее. Все это позволило освоить порядка 400 гектаров, обеспечив необходимыми ресурсами уже действующих и еще нескольких потенциальных резидентов.

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