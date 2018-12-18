В горах Сочи нашли двух заблудившихся туристов из Абхазии

Сочинские спасатели вывели из леса близ олимпийской столицы двух потерявшихся туристов из Абхазии. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

- Звонок от самих туристов поступил нам сегодня рано утром. Как выяснилось, два молодых человека 18-ти и 22-х лет отправились на прогулку возле реки Агура еще вчера днем. В течение ночи они пытались найти выход из леса самостоятельно, но к утру все же обратились к специалистам, - рассказали в отряде.

Обнаружили жителей Абхазии довольно оперативно, сотрудники МЧС вывели их к ближайшему населенному пункту. В медицинской помощи оба не нуждались.