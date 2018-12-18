В Кремле заявили о несогласии с резолюцией ГА ООН по Крыму

В Кремле не согласны с резолюцией, поддержанной Генассамблей ООН, с критикой "милитаризации" Крыма и Севастополя.

"Мы глубоко сожалеем в этой связи", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И Крым, и Севастополь - регионы РФ и ее неотъемлемая часть", - сказал он.

"Крым воссоединился с Россией в результате свободного волеизъявления крымчан, которое было осуществлено в строгом соответствии с действующим в тот момент на Украине законодательством", - напомнил представитель Кремля.

"Мы можем выразить только: а) свое несогласие с этой позицией, б) сожаление в этой связи", - заметил Песков. "Безусловно, мы продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави", - заключил он.