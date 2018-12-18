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18.12.2018 19:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Шанс для самостроя

В Крыму судьбу незаконных многоэтажек решат индивидуально
Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма №7747 (284)
Совет министров Республики Крым создал специальную рабочую группу для решения проблем дольщиков самовольно построенных многоквартирных домов, которые годами не сдают в эксплуатацию из-за нарушений.

Самый распространенный случай - попытка застройщиков возвести многоэтажку с нарушением градостроительного законодательства, например, на земельном участке, где допустимо только индивидуальное жилищное строительство. Ялта оказалась в лидерах по числу таких объектов: здесь уже выявлено 42 самостроя, и на большинство зданий нет какой-либо разрешительной документации. В результате, только по предварительным расчетам, от недобросовестных застройщиков на полуострове пострадали около 1500 человек.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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- Наша задача заключается в том, чтобы ни один дольщик не остался обиженным, если это, конечно, возможно, - рассказал вице-премьер Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов. - В первую очередь от застройщиков потребуем представить техническое заключение о возможности эксплуатации объектов. Затем судьба каждого многоквартирного дома, построенного с нарушениями на участке ИЖС, будет рассматриваться специальной рабочей комиссией и на градостроительном совете. В любом случае для помощи дольщикам мобилизуем все законные ресурсы, но, возможно, кому-то из застройщиков придется сесть в тюрьму.

Первые многоэтажки с сомнительным правовым статусом рабочая группа уже обследовала. По некоторым найдены компромиссные решения. Как сообщила помощник главы администрации Ялты Ольга Ефимова, с застройщиком жилого комплекса "Горизонт-плаза" договорились об отделке подпорных стен, а с представителем фирмы "Ялтаовощ" - о возможном строительстве инвестором дополнительной дороги в интересах собственника соседнего дома.

По словам вице-премьера Евгения Кабанова, наработанный в Ялте опыт позже будет применен и в других муниципалитетах: в Симферополе, Евпатории и Феодосии. При этом в Совете министров предполагают, что информация о некоторых сложных объектах еще не попала в поле зрения властей. Поэтому пострадавших крымчан просят сообщать о подобных ситуациях на горячую линию Совмина РК.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Потенциальным же покупателям, которые еще только выбирают квартиры в будущих новостройках, советуют не обманываться красивой рекламой с привлекательными предложениями, а перед заключением договора с девелоперами тщательно проштудировать федеральный закон N 214 "Об участии в долевом строительстве".

Также правительство Крыма совместно со специалистами профильных ведомств подготовило проект регионального закона с рабочим названием "О защите прав дольщиков", который позволит принять компенсационные меры и при возможности ввести в эксплуатацию многоквартирные дома после приведения их в соответствие с нормами. .

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