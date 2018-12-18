Современные вузы - это не только подготовка дипломированных специалистов и научные разработки. Именно в университетских стенах происходит становление разносторонних, не чурающихся рыночных реалий изобретателей, способных превратить в готовый продукт научное открытие, оригинальную разработку, новую технологию. С целью поддержки изобретателей в Донском государственном техническом университете создан промышленный коворкинг "Garaж". Он предоставляет местным инноваторам безвозмездный доступ к оборудованию и консультативную поддержку со стороны научного сообщества вуза. Изобретатели, таким обра- зом, могут не только сконцентрироваться на реализации своих проектов, но и получить доступ к недостающим ресурсам.

- Идея промышленного коворкинга родилась с подачи губернатора Ростовской области и делового сообщества региона, которым необходимы инициативные и хорошо подготовленные технические работники. А что может быть лучше, чем объединение под одной крышей талантливых людей, которые могут генерировать идеи? Тогда же решили, что площадка будет называться "Garaж", - рассказывает ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

То, что делают резиденты промышленного коворкинга "Garaж", можно увидеть на конкурсе-смотре изобретателей и инноваций "Донская сборка", который с каждым годом становится все популярнее. В нынешнем году заявку на участие в нем подали более 200 изобретателей из десяти регионов страны. Призовой фонд составил 800 тысяч рублей.

- Конкурс "Донская сборка" становится традицией для университета и региона, брендом Ростовской области. Это возможность собрать на одной площадке исследователей, инженеров, экспертов и инвесторов, - говорит Бесарион Месхи. - Мероприятие поможет многим изобретателям получить признание и финансовую поддержку, найти возможность вывода своей разработки на рынок.

В уходящем году обладателями главного приза - 300 тысяч рублей - в номинации "Агротехнология года" стали аспиранты Кубанского государственного аграрного университета за разработку сеялки-дражиратора для посева мелкосеменных культур. Молодые инноваторы изобрели способ посева, в котором в качестве дражирующего материала используются капсулы гидрогеля: семена вносят в заранее подготовленные капсулы, после чего высевают в почву.

Разработчик ручной подъемной тележки инженер Анатолий Шульгин признан лучшим в номинации "Изобретение года". Он представил решение для поднятия тяжестей. Балансировка системы позволяет передавать всю массу груза механизму, оставляя человеку роль оператора, перемещающего тележку в нужном направлении.

Лучшей "Студенческой разработкой" стала интеллектуальная система управления процессом высева семян. Команду возглавил студент опорного вуза Виталий Новиков. Его система предназначена для сеялок точного высева.

Первое место в номинации "Юный изобретатель" занял школьник из Волгодонска Артем Булгаков, он представил устройство для выдачи твердых лекарственных средств "Таблетка". Установка может выдавать выбранную таблетку из отсека, контролировать наличие стакана в месте выпадения лекарства, выводить на дисплей необходимую информацию, получать задания от внешнего устройства - смартфона или планшета.

Приз зрительских симпатий получил проект "Чайна", вендинговый аппарат для заваривания свежего рассыпного чая. Многие изобретения резидентов промышленного коворкинга "Garaж" уже завоевали признание в деловом сообществе. Так, ростовские изобретатели Алексей Попов и Александр Процик разработали новые антимагнитные пломбы для защиты метрологического оборудования, счетчиков для учета газа, воды и электроэнергии. Пломбы оказались дешевле и эффективнее импортных аналогов.

- Наши инновационные антимагнитные пломбы обладают несколькими профилями защиты от внешних факторов. Магнитный индикатор показывает воздействие на прибор магнитного поля. Латексная технология печати повышает устойчивость к кислоте, кипятку и другим агрессивным субстанциям. Термоиндикатор предотвращает взлом пломбы в результате нагрева, а усиленная голографическая бронированная пленка защищает индикатор от подмены, - рассказал Алексей Попов.

Пломбы производятся в пластиковых форм-факторах, которые объединяют классическую роторную систему пломбирования и антимагнитную технологию, что позволяет значительно удешевить комплекс защиты от взлома. Цена одной пломбы в зависимости от сложности защитной конструкции варьируется от 25 до 45 рублей. Изобретатели рассказали, что первые попытки создать антимагнитные пломбы проводились в подвале, где проверялись различные образцы.

Бесарион Месхи: Мы планируем пересмотреть график работы коворкинга и сделать ее круглосуточной. Фото: Пресс-служба ДГТУ

- Нам пришлось заново читать учебники по физике. Мы конструировали различные варианты пломб, потом сами же пытались их вскрыть. Методом проб и ошибок нам удалось создать продукт, защищающий от неодимовых магнитов, которые используются для кражи энергии, - рассказал Александр Процик.

Сегодня инноваторы готовятся совместно с инженерами промышленного коворкинга "Garaж" усовершенствовать технологическую цепочку маркировки продукта и организовать промышленное производство. Ведь до сих пор каждую пломбу изобретателям приходилось собирать вручную.

- Все наши конкуренты, поставляющие защитные пломбы на отечественный рынок, используют детали, изготовленные в Китае, и там же размещают свой заказ на производство. Продукт изготавливают по довольно примитивным технологиям, соответственно, он не предоставляет эффективной защиты от взлома. Мы же всегда мечтали заниматься технологичным бизнесом, чтобы весь производственный цикл, от идеи до продажи, был в наших руках, - отмечает Алексей Попов.

Изобретенные в Ростове антимагнитные пломбы уже успели зарекомендовать себя на рынке, и география поставок расширилась от Калининграда до Иркутска. Ведь сейчас многие компании несут колоссальные потери из-за взлома и махинаций с приборами учета. К примеру, с начала года в Ростовской области газовые службы зарегистрировали 1 831 вмешательство в работу приборов учета, а ущерб составил 117 миллионов рублей.

Востребованной на рынке оказалась и другая разработка резидентов коворкинга, установка для проращивания пшеницы. Она предназначена для производства продуктов здорового питания и создает оптимальный микроклимат для быстрого роста экологически чистой пшеницы. В установке контролируется не только температура проращивания семян и влажность, но и бактериальный фон: ультрафиолетовые лампы обеззараживают воздух и воду, используемую для полива. Благодаря точному соблюдению оптимальных условий проращивания пшеница всходит за десять дней.

- Как видите, "Garaж" оказался востребован изобретателями, молодыми учеными и предпринимателями. Мы даже планируем пересмотреть график работы коворкинга и сделать ее круглосуточной, ведь изобретение - это творческий процесс, и гениальное открытие можно совершить и ночью, - считает ректор вуза. - Поэтому по примеру промышленной площадки мы решили создать медиаковоркинг, который объединит талантливых журналистов, операторов, блогеров, телевизионщиков, SMM-менеджеров. Уже идет ремонт помещения. Подготавливаем аппаратуру и планируем открыть медиа-коворкинг в первом квартале 2019 года.

Материал подготовлен при поддержке информационной службы Донского государственного технического университета.

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