В Ростовской области с отравлением госпитализированы 26 человек

В поселке Аюта Ростовской области произошло массовое пищевое отравление - 26 человек госпитализированы в инфекционное отделение больницы города Шахты. Половина пострадавших - дети в возрасте до 14 лет.

Госпитализированным поставлен предварительный клинический диагноз - гастроэнтероколит. Болезнь сопровождается тошнотой, рвотой, диареей, болями в животе и повышением температуры. Тяжелых пациентов нет.

Как сообщил заместитель главы администрации города Шахты Павел Стуров, в поселке Аюта организована работа амбулаторных служб поликлиники, медиками проводятся подворовые обходы и обследования жителей. Поселковые детский сад и школа функционируют в штатном режиме. Кроме того, проводится санитарно-эпидемиологическое обследование, взяты на лабораторные исследования пробы водопроводной воды и анализы заболевших.

Региональным управлением Следственного комитета России организована доследственная проверка инцидента. По ее результатам следствием будет дана процессуальная оценка.