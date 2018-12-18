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18.12.2018 08:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростовской области с отравлением госпитализированы 26 человек

Текст: Николай Грищенко

В поселке Аюта Ростовской области произошло массовое пищевое отравление - 26 человек госпитализированы в инфекционное отделение больницы города Шахты. Половина пострадавших - дети в возрасте до 14 лет.

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Госпитализированным поставлен предварительный клинический диагноз - гастроэнтероколит. Болезнь сопровождается тошнотой, рвотой, диареей, болями в животе и повышением температуры. Тяжелых пациентов нет.

Как сообщил заместитель главы администрации города Шахты Павел Стуров, в поселке Аюта организована работа амбулаторных служб поликлиники, медиками проводятся подворовые обходы и обследования жителей. Поселковые детский сад и школа функционируют в штатном режиме. Кроме того, проводится санитарно-эпидемиологическое обследование, взяты на лабораторные исследования пробы водопроводной воды и анализы заболевших.

Региональным управлением Следственного комитета России организована доследственная проверка инцидента. По ее результатам следствием будет дана процессуальная оценка.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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