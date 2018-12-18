В Волгограде больше не будет ЦУМа. Во всяком случае, в привычном виде. К такому выводу можно прийти, изучив планы местных чиновников. Но если судьбу универмага не решить быстро, огромное пустующее уже несколько лет здание в самом центре Волгограда придет в полную негодность. У ЦУМа вроде бы были многообещающие перспективы. Однако сейчас, судя по всему, наступает его "естественный конец".

- ЦУМ является историческим зданием. Сталинградский универмаг начали строить в 1936 году, а открыли в 1938-м. Предполагалось, что проект станет типовым для всех советских универмагов. В первый год работы ЦУМ показал прекрасные результаты и стал одним из шести лучших универмагов СССР, он даже получил звание показательного универмага Наркомторга СССР, - рассказывает научный сотрудник музея "Память", расположенного в подвале универмага, Алексей Широкорядов. - Магазин, кстати, имел прекрасные по тем временам технические возможности. Например, там был свой радиоузел. Во время войны универмаг был разрушен и сгорел. Позднее его восстановили.

Музей здесь, кстати, вполне уместен. Экспозиция посвящена Сталинградской битве и пленению фельдмаршала Паулюса, которое произошло тут же, в подвале ЦУМа. Однако сейчас в подвальных помещениях, где прятались фашисты, так же холодно, как и в конце января 1943-го, и уже не немцы, а сотрудники музея отчаянно мерзнут.

Заброшенный пятиэтажный универмаг не отапливается, в его гулких бесхозных помещениях обваливается штукатурка и лепнина, выходит из строя инфраструктура. А инвесторов, которые пожелали бы заняться обустройством пустующего ЦУМа, так и не нашлось.

Проблемы в восстановленном после войны универмаге начались еще в 90-е. Историческое здание сомнительным образом попало в частные руки и обросло дополнительными торговыми пристройками. В начале нового века ЦУМ все же удалось вернуть в госсобственность - сначала в федеральную, потом в региональную. Одной из задумок местных властей было открытие в универмаге культурно-патриотического центра, поэтому торговлю на этажах свернули, а арендаторов выставили на улицу. Увы, идея пробуксовывала несколько лет, а 10 тысяч квадратных метров, которые стоят не меньше миллиарда, все это время пустовали.

Из огромного магазина, бившего рекорды продаж в начале своего существования и ставшего впоследствии объектом культурного наследия федерального значения, волгоградский универмаг превратился в пустую бетонную коробку. Как отмечают чиновники, универмагу требуется серьезное обновление. Уже завершены судебные разбирательства по делу о незаконных пристройках к историческому зданию, которые были возведены без надлежащего согласования и теперь не только портят его облик, но и наносят вред инфраструктуре. Теперь нужно провести комплексное обследование ЦУМа, его ремонт и реставрацию и, главное, все-таки принять решение о дальнейшем использовании здания. Что, судя по всему, будет непросто и небыстро.

- Здание ЦУМа уникально, оно должно стать многофункциональным. Прекрасное большое пространство позволит здесь разместить любые объекты, как торговые, так и дополнительные выставочные площади. С представителями культурного сообщества мы обсуждаем, что нам необходимо сделать для того, чтобы историческое здание ЦУМа после реконструкции служило жителям и гостям Волгограда. Мы будем внимательно изучать предложения об использовании ЦУМа. Уже сейчас понятно, что это должен быть комплекс, соответствующий исторической и культурной индивидуальности Волгограда и Волгоградской области, - высказался губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его словам, вопрос о восстановлении ЦУМа должен решаться обдуманно, чтобы объект соответствовал общей концепции развития центра Волгограда, где идет реставрация набережной, строится храм, обновляется краеведческий музей, готовится к реконструкции бывший кинотеатр "Победа", в котором разместится театр кукол, и ведется благоустройство поймы реки Царица.

Но как и когда впишется в этот комплекс давно обезлюдевшее здание, которое нужно спасать сейчас, непонятно. Пока универмаг находится в оперативном управлении областного краеведческого музея. Там уже практически не верят, что найдется инвестор, способный возобновить торговлю в универмаге.

- Первым делом нужно вдохнуть в здание жизнь и наладить отопление, а параллельно разрабатывать концепцию использования универмага. Например, на первом этаже предполагается открыть кафе, туристско-информационный центр, продавать сувениры и проводить мастер-классы местных ремесленников. На втором планируется обустроить экспозиционные помещения для выставок краеведческого музея, а на третьем - музея изобразительных искусств. Там же можно проводить интерактивные программы. На четвертом-пятом этажах, откуда открывается красивый вид на Аллею героев и строящийся храм Александра Невского, возможно, появится смотровая площадка, - рассказывает директор волгоградского краеведческого музея Анатолий Мальченко.

При этом он отмечает, что все это пока лишь предварительные планы, никак не оформленные документально. Но уже ясно, что ЦУМ перестанет быть объектом торговли, как раньше, а превратится в некий туристско-информационный, развлекательный и культурный центр. .

Тем временем

В похожей сложной ситуации ранее оказался и астраханский ЦУМ. Минувшей весной на заседании Астраханской торгово-промышленной палаты гендиректор магазина заявила, что из-за повышения кадастровой стоимости здания в 2018 году имущественный налог на него вырос с 500 - 600 тысяч рублей до восьми миллионов. Собственник был вынужден поднять арендные ставки. После чего примерно половина арендаторов ушла, оставив после себя пустые помещения. Руководительница ЦУМа даже обращалась за помощью к тогдашнему губернатору Александру Жилкину. Но глава региона отметил, что новая кадастровая оценка все же ближе к реальности, чем прежняя. Ростовский же ЦУМ практически забит под завязку, хотя и здесь арендные ставки очень высоки. Причем не только в самом универмаге, но и на всех площадках вокруг него.

- Рядом с ростовским ЦУМом даже небольшие по площади магазинчики сдаются по 500 тысяч в месяц. Неудивительно, что сейчас многие из них пустуют. При этом есть чисто ростовская фишка: арендаторы готовы месяцами держать в простое свои помещения, но не снизят цену, - говорит предприниматель Олег Сухман. В прошлом году он продал свое кафе в центре города, в том числе из-за слишком высокой арендной ставки. По его мнению, в донской столице рынок коммерческой недвижимости вообще всегда был перегрет. И здесь самые высокие арендные ставки на всем юге России.