В Волгограде разработали новое средство против тромбов

Ученые научного центра инновационных лекарственных средств Волгоградского государственного медицинского университета завершили доклинические испытания нового средства против тромбов. Об этом сообщает ОТР.

Клинические испытания препарата были разрешены Министерством здравоохранения России. С помощью этого лекарства медики смогут вести не только профилактику инфарктов и инсультов, но и диабета. Конечно, если испытания пройдут успешно.

Исследования проводятся на современной аппаратуре. В большинстве случаев животные для опытов сегодня не используются - препараты проверяют на искусственно выращенных клетках.

Нужно отметить, что волгоградская медицина шагнула далеко вперед. Как утверждают изобретатели, новый медикамент нетоксичен и практически не имеет побочных эффектов.

Также сотрудники центра разрабатывают еще пять инновационных препаратов, которые действуют на клеточном уровне. Например, по словам ректора ВолгГМУ, завкафедрой клинической фармакологии Владимира Петрова, ученые научились находить "сломанный ген", из-за которого развивается опухоль.