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18.12.2018 13:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Волгограде разработали новое средство против тромбов

Текст: Елена Мелихова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ученые научного центра инновационных лекарственных средств Волгоградского государственного медицинского университета завершили доклинические испытания нового средства против тромбов. Об этом сообщает ОТР.

Фото: depositphotos.com
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Клинические испытания препарата были разрешены Министерством здравоохранения России. С помощью этого лекарства медики смогут вести не только профилактику инфарктов и инсультов, но и диабета. Конечно, если испытания пройдут успешно. 

Исследования проводятся на современной аппаратуре. В большинстве случаев животные для опытов сегодня не используются - препараты проверяют на искусственно выращенных клетках.

Нужно отметить, что волгоградская медицина шагнула далеко вперед. Как утверждают изобретатели, новый медикамент нетоксичен и практически не имеет побочных эффектов.

Также сотрудники центра разрабатывают еще пять инновационных препаратов, которые действуют на клеточном уровне. Например, по словам ректора ВолгГМУ, завкафедрой клинической фармакологии Владимира Петрова, ученые научились находить "сломанный ген", из-за которого развивается опухоль.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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