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18.12.2018 18:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Заксобрание Севастополя выразило недоверие вице-губернатору

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Заксобрание Севастополя сегодня приняло постановление о недоверии вице-губернатору Илье Пономареву. "За" проголосовали 13 депутатов из 21.

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- Процессы, за которые отвечает Илья Пономарев, показывают негативные результаты, - заявил вице-спикер ЗС Александр Кулагин. -  Его работа и организация деятельности подведомственных органов власти недостаточно эффективна.

Кулагин напомнил, что бюджетный процесс в Севастополе второй год проходит со скандалами. По его данным, нарушается законодательство в сфере имущественных земельных отношений, а имущество города используется неэффективно. Кроме этого, появились негативные тенденции в развитии экономики: снизились индексы промышленного и сельскохозяйственного производства, упала прибыль крупных предприятий, почти на треть сократилась численность работников в малом и среднем бизнесе.

Плюс к этому - серьезные провалы в реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя: не строятся очистные сооружения, парк Победы, медицинские учреждения. За все это, по словам вице-спикера, отвечает Пономарев.

Фото: Крымова Юлия/РГ
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- Надеемся, что в дальнейшем будет принято соответствующее решение губернатора, а эту работу возглавит эффективный управленец, - добавил Кулагин.

Получить комментарий Ильи Пономарева пока не удалось. В пресс-службе правительства Севастополя сообщили, что он находится в командировке.

Илья Пономарев занимает должность замгубернатора Севастополя с сентября 2016 года, он переехал в город-герой из Ижевска, где возглавлял агентство инвестиционного развития Удмуртии.

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