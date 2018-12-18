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18.12.2018 15:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Свердловский бюджет поможет нуждающимся перейти на цифровое телевидение

Текст: Алена Маркина
Власти Свердловской области помогут нуждающимся приобрести комплект оборудования для приема цифрового телевидения. В региональном бюджете 2019 года на льготное подключение к цифровому вещанию предусмотрено почти 140 миллионов рублей.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

На Среднем Урале аналоговое вещание общедоступных каналов, входящих в так называемый первый мультиплекс, прекратится в июне будущего года. Все они перейдут на "цифру". При этом остальные теле- и радиоканалы, в том числе и региональные, продолжат выходить в прежнем формате. Запуск цифрового вещания даст 98,4% населения страны бесплатный доступ к 20 обязательным теле- и трем радиоканалам.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По словам заместителя губернатора Свердловской области Азата Салихова, поддержка будет оказана почти 50 тысячам жителей Среднего Урала, в основном, малоимущим семьям. По его словам, для этого были внесены изменения в областной закон об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области. Компенсация предусматривает возмещение до 90% расходов на приобретение комплекта пользовательского оборудования для приема цифрового сигнала.

Сегодня в Свердловской области вещанием в новом формате охвачена территория, на которой проживают 98 процентов свердловчан. Оставшиеся два процента - это жители отдаленных населенных пунктов Восточного и Северного управленческих округов.

- Информацию о возможности получить компенсацию необходимо донести до жителей всех муниципалитетов, - подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. - Мы сделаем все необходимое, чтобы переход на "цифру" был для людей как можно более комфортным. Это вопрос стратегической важности, и мы его должны реализовать в полном объеме.

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