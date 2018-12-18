В Екатеринбурге проверят информацию о высаженном из автобуса подростке

Правоохранительные органы Екатеринбурга разбираются в обстоятельствах, при которых водитель маршрутного автобуса высадил 16-летнюю девушку за несколько остановок от места назначения.

Поводом для прокурорской проверки стали сообщения в местных СМИ: якобы шофер попросил несовершеннолетнюю покинуть салон, так как она оставалась единственным пассажиром. В итоге девушка хоть и оплатила дорогу, но не доехала до дома семь остановок.

"Прокуратура устанавливает, имел ли место этот инцидент на самом деле, - говорит официальный представитель областного надзорного органа Марина Канатова. - Будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетнего пассажира, особое внимание уделим тому, как выполняется маршрут движения автобуса".