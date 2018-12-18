В Екатеринбурге аварийно сел самолет из Пхукета

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил аварийную посадку самолет, следовавший из Пхукета. Борт Пхукет - Екатеринбург с 335 пассажирами приземлился на Среднем Урале приблизительно в 15.17.

Посадка прошла штатно, никому из пассажиров и членов персонала помощь медиков не потребовалась, хотя для обеспечения безопасности в аэропорту дежурили пожарные машины и бригады "скорой".

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту авиационного инцидента, сообщили в ведомстве.

Как рассказал "Интерфаксу" представители ведомства, причиной аварийной посадки стала неисправность гидросистемы: сработал соответствующий датчик.