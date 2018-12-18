В екатеринбургском зоопарке родился крылатый лисенок

Сразу в трех семьях обитателей екатеринбургского зоопарка накануне новогодних праздников произошло пополнение.

Во-первых, на свет появился крылатый лисенок. Малыш родился в семье летучих лисиц Лиля. Как рассказали в зоопарке, это крупные крыланы из отряда рукокрылых родом из Юго-Восточной Азии. На Урал летучие лисицы по имени Лиля и Фокс приехала в прошлом году из Нижнего Новгорода. И им так понравилось в Екатеринбурге, что они решили обзавестись потомством.

"Сейчас детеныш чуть подрос и начал активно осваивать окружающее пространство, с каждым днем отходя от заботливой матери чуть дальше", - сообщили в пресс-службе зоопарка.

Прибавлением порадовали и чакоанские мары. Это небольшие грызуны, дальние родственники морских свинок. Они живут маленькими семейными группами. Одна такая есть и в Екатеринбурге: уральские мары стабильно приносят потомством, часто - двойняшек.

"Двупалые ленивцы Бой и Ляля стали родителями уже в четвертый раз: в России такого регулярного размножения этого редкого тропического вида удалось добиться только у нас", - с гордостью отметили в екатеринбургском зоопарке.