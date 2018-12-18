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18.12.2018 11:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В екатеринбургском зоопарке родился крылатый лисенок

Текст: Екатерина Призова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Сразу в трех семьях обитателей екатеринбургского зоопарка накануне новогодних праздников произошло пополнение.

Фото: depositphotos.com
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Во-первых, на свет появился крылатый лисенок. Малыш родился в семье летучих лисиц Лиля. Как рассказали в зоопарке, это крупные крыланы из отряда рукокрылых родом из Юго-Восточной Азии. На Урал летучие лисицы по имени Лиля и Фокс приехала в прошлом году из Нижнего Новгорода. И им так понравилось в Екатеринбурге, что они решили обзавестись потомством.

"Сейчас детеныш чуть подрос и начал активно осваивать окружающее пространство, с каждым днем отходя от заботливой матери чуть дальше", - сообщили в пресс-службе зоопарка.

Прибавлением порадовали и чакоанские мары. Это небольшие грызуны, дальние родственники морских свинок. Они живут маленькими семейными группами. Одна такая есть и в Екатеринбурге: уральские мары стабильно приносят потомством, часто - двойняшек.

"Двупалые ленивцы Бой и Ляля стали родителями уже в четвертый раз: в России такого регулярного размножения этого редкого тропического вида удалось добиться только у нас", - с гордостью отметили в екатеринбургском зоопарке.

Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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