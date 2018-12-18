Решение ООН по Крыму подает Киеву новые сигналы о вседозволенности

Принятие Генассамблеей ООН резолюции о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей подает украинским властям новые сигналы о вседозволенности. Такое мнение выразил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский по итогам голосования.

"Крайне разочаровывает то, что с подачи Киева и его западных спонсоров в ГА был привнесен очередной крайне политизированный, насквозь пропитанный украинской ложью сюжет. Вопрос принадлежности Крыма решен окончательно и бесповоротно - Крым был, есть и будет российским", - написал дипломат на странице представительства в социальной сети Twitter. По его мнению, принятие подобных решений говорит Киеву, что "ему все дозволено и все будет прощено, а во всех его грехах будет обвинена Россия". "Доказательств же "российской агрессии", которой прикрывается киевский режим, так никто и не представил", - подчеркнул Полянский.

Ответственность за происходящее зампостпреда РФ при ООН возложил также на Вашингтон. "Вместо того, чтобы образумить майданный режим, ему поставляется оружие, демонстрируется всяческая, в т.ч. и военная, поддержка. Эти действия наводят на мысль, что США стремятся не просто столкнуть два братских народа, но и развязать между ними полномасштабную войну", - отметил Полянский.

Дипломат напомнил, что инцидент в Керченском проливе был провокацией, устроенной Киевом. "Думаю, сегодня многие уже убедились в истинных целях этой откровенной провокации, устроенной Киевом для достижения двух основных задач. Во-первых, остановить свободное падение рейтингов нынешней майданной власти, прежде всего - президента Петра Порошенко, стремящегося во что бы то ни стало переизбраться на второй срок. Во-вторых, в нарушение принятых в ГА норм работы принять откровенно политизированную, антироссийскую резолюцию", - заявил Полянский, выступая на пленарном заседании.

"Инцидент 25 ноября не был случайностью. Военные суда Украины намеренно заходили в Керченский пролив со стороны территориального моря России. По всей видимости, Киев с самого начала планировал принести в жертву экипажи всех трех кораблей, поскольку перед ними была поставлена задача открыть огонь по российским пограничникам, однако здравомыслие, к счастью, не позволило им выполнить этот преступный приказ. Пытаясь "замести следы", минобороны Украины засекретило материалы по событиям 25 ноября в Керченском проливе", - заявил дипломат. Россия же готова документально подтвердить нарушения Украины в Черном море.

"Одним словом, мы имеем дело с тщательно продуманной и спланированной провокацией: которая продолжается и в зале, на наших глазах. Она стала возможной с одобрения США и ряда стран ЕС, которые подыгрывают конфронтационному курсу украинских властей", - резюмировал зампостпреда.

По его словам, цель резолюции, внесенной украинской делегацией, - внести раскол в Генеральную Ассамблею. "Крайне опасно, что ГА ООН уже не в первый раз позволяет себя втягивать во внутриполитические игры, затеянные в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе. Таким образом наносится чувствительный урон авторитету самой представительной международной площадки", - отметил Полянский, добавив, что авторы инициативы "не удосужились провести хотя бы один раунд консультаций, чтобы выяснить отношение государств-членов к своей инициативе".

Впрочем, дипломат отметил, что к международному сообществу приходит истинное понимание происходящего, и "не желая иметь ничего общего с вредоносной украинской затеей", большинство стран при голосовании воздержались (документ поддержали 66 стран, 19 высказались против, 72 воздержались).

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды России при следовании из Черного в Азовское море. Они начали опасное маневрирование в Керченском проливе и были задержаны российскими пограничниками. Возбуждено уголовное дело.