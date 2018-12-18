Роботизация производства требует новых подходов к подготовке кадров

- Развитие искусственного интеллекта, роботизация производства во всем мире требуют новых подходов к подготовке кадров. Однако в большинстве российских школ предмет "информатика" затрагивает только общую цифровую грамотность, - говорит ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского Валентина Иванова. - Образовательные стандарты школ и вузов адаптируются слишком медленно, не готовят ребят к технологическому прорыву. Наш университет совместно с Росмолодежью и при поддержке департамента образования Москвы создал робототехнический центр, где занимаются школьники 7-11 классов. В нем уже прошли обучение более 500 ребят.
Почему это так важно? Именно от будущих кадров зависит, как быстро российская экономика перейдет на новый технологический уклад. По словам представителя "Черкизово" Дениса Горбунова, внедрение роботов на производстве - это высочайший контроль качества, исключение фактора человеческой ошибки. А значит - продовольственная безопасность, которая в приоритете у государства. В 2018 году был запущен первый в России полностью роботизированный завод "Черкизово" по производству сырокопченых колбас.
Но далеко не каждый технарь сможет проникнуться "пищевой" спецификой. Он должен быть одновременно и программистом, и мехатроником, и пищевым технологом. Где таких взять? Квалифицированных специалистов должны готовить именно ведущие пищевые университеты.
- С чем сталкиваются предприятия, где мы внедряем роботов? Главная проблема - их никто не учил работать с автоматизированными системами: роботов ошибочно считают опасными, дорогими, слишком сложными… Провал в образовании сильно тормозит развитие, - считает коммерческий директор KUKA Russia Петр Смоленцев. - Зачастую роботов на предприятии просто некому обслуживать. Не хватает квалифицированных технологов, предприятию приходится обучать их практически с нуля.
- Практика предоставления роботов вузам в обучающих целях очень распространена среди робототехнических предприятий, - отмечает представитель Avrora Robotics Владимир Грошев.
Сегодня более 80 процентов оборудования на российских предприятиях поставляется из-за рубежа. Цель - снизить этот показатель до 40. А для этого нужно поддерживать отечественные технологии. В 2018 году минпромторг просубсидировал более ста разработок новейшей техники.
- Внедрение робототехники в пищевое производство - серьезный вызов. И ответ нужно искать всем вместе: системе образования, профильным ведомствам, бизнесу. С этой целью в нашем университете появится новая образовательная программа "Мехатроника на пищевых предприятиях", - резюмировала Валентина Иванова.