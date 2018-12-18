Как роботы меняют пищевую промышленность? Где взять мехатроников, способных на технологический прорыв? Почему знакомить детей с отраслевой робототехникой нужно еще в школе? Об этом шла речь на совете экспертов "Российской газеты", в котором приняли участие представители минпромторга, Росмолодежи, департамента образования Москвы, Группы "Черкизово", Ассоциации инновационных регионов России, а также ведущих российских компаний в сфере робототехники: RoboCV, KUKA, Hamster Robotics, "Полезные роботы" и Avrora Robotics.

- Развитие искусственного интеллекта, роботизация производства во всем мире требуют новых подходов к подготовке кадров. Однако в большинстве российских школ предмет "информатика" затрагивает только общую цифровую грамотность, - говорит ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского Валентина Иванова. - Образовательные стандарты школ и вузов адаптируются слишком медленно, не готовят ребят к технологическому прорыву. Наш университет совместно с Росмолодежью и при поддержке департамента образования Москвы создал робототехнический центр, где занимаются школьники 7-11 классов. В нем уже прошли обучение более 500 ребят.

Роботизация производства требует новых подходов к подготовке кадров

Почему это так важно? Именно от будущих кадров зависит, как быстро российская экономика перейдет на новый технологический уклад. По словам представителя "Черкизово" Дениса Горбунова, внедрение роботов на производстве - это высочайший контроль качества, исключение фактора человеческой ошибки. А значит - продовольственная безопасность, которая в приоритете у государства. В 2018 году был запущен первый в России полностью роботизированный завод "Черкизово" по производству сырокопченых колбас.

Но далеко не каждый технарь сможет проникнуться "пищевой" спецификой. Он должен быть одновременно и программистом, и мехатроником, и пищевым технологом. Где таких взять? Квалифицированных специалистов должны готовить именно ведущие пищевые университеты.

- С чем сталкиваются предприятия, где мы внедряем роботов? Главная проблема - их никто не учил работать с автоматизированными системами: роботов ошибочно считают опасными, дорогими, слишком сложными… Провал в образовании сильно тормозит развитие, - считает коммерческий директор KUKA Russia Петр Смоленцев. - Зачастую роботов на предприятии просто некому обслуживать. Не хватает квалифицированных технологов, предприятию приходится обучать их практически с нуля.

- Практика предоставления роботов вузам в обучающих целях очень распространена среди робототехнических предприятий, - отмечает представитель Avrora Robotics Владимир Грошев.

Сегодня более 80 процентов оборудования на российских предприятиях поставляется из-за рубежа. Цель - снизить этот показатель до 40. А для этого нужно поддерживать отечественные технологии. В 2018 году минпромторг просубсидировал более ста разработок новейшей техники.

- Внедрение робототехники в пищевое производство - серьезный вызов. И ответ нужно искать всем вместе: системе образования, профильным ведомствам, бизнесу. С этой целью в нашем университете появится новая образовательная программа "Мехатроника на пищевых предприятиях", - резюмировала Валентина Иванова.