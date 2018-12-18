В 2019 году начнется поэтапный переход на цифровое эфирное вещание. Мифы о трудностях перевода телевещания с "аналога" на "цифру" развеял на "Деловом завтраке" в "Российской газете" генеральный директор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) Андрей Романченко.

По данным ряда СМИ и экспертов, до 30 процентов телевизоров в России с переходом на цифру будут показывать "черный" экран". Это правда? Насколько регионы готовы к отключению аналогового вещания?

Андрей Романченко: Сам подход к оценке готовности населения к приему цифрового эфира неверный. Единицей измерения должно быть домохозяйство, семья, а не телевизоры. Если хотя бы один телевизор в семье может принимать цифру, она не останется без телевидения при отключении "аналога".

В России в одной семье в среднем 2,1 телевизора. С 2012 года каждый год продавалось около 10 миллионов приемников с поддержкой цифрового стандарта DVB-T2. Это те самые телевизоры, которые могут без дополнительного оборудования настроиться на цифру. За семь лет продано 70 миллионов цифровых телевизоров, а также 18 миллионов приставок к аналоговым телевизорам. В России примерно 55-56 миллионов домохозяйств. Получается, что смотреть цифровой эфир можно примерно с 88 миллионов устройств в этих 56 миллионах домохозяйств. И еще мы не берем в счет тех, кто смотрит кабельный эфир, не учитываем 13 с лишним миллионов абонентов спутникового телевидения. Это еще примерно более 20 миллионов телевизоров.

Но мы основывались не только на этих расчетах. Для выявления уровня готовности к переходу мы провели социологическое исследование в две волны: летом и осенью. Выборка охватила все регионы страны и включала более 52 тысяч домохозяйств - то есть, по факту, более 140 тысяч человек. Это беспрецедентное по охвату измерение телесмотрения.

По результатам исследования только у двух процентов домохозяйств аналоговый сигнал - единственный источник ТВ. Вот этим семьям без покупки нового оборудования для приема цифрового сигнала не обойтись. Кстати, переход на цифру прошел уже во многих странах, где было до 60 процентов домохозяйств с телевизорами, не принимающими цифру. И при этом 40 процентов семей за несколько месяцев успевали приобрести цифровое оборудование.

После перехода на "цифру" на аналоговых частотах федеральных каналов появится объявление, что нужно настроить телевизор на стандарт вещания DVB-T2

Но опрос не дает точных данных. Получается, вы все-таки реальную ситуацию не знаете?

Андрей Романченко: Знаем. Во всех российских регионах проводят подомовые обходы. Лучше социальных работников на местах, работников муниципалитетов ситуацию, особенно в удаленных населенных пунктах, не знает никто. Им известно, у кого какое финансовое состояние, насколько люди технически подготовлены или не подготовлены, чтобы самостоятельно перестроиться на цифровой сигнал. Так что каждая семья - на контроле.

Кто стучится в дверь?

Из Тверской области люди звонили в редакцию и говорили, что во время перехода на "цифру" по квартирам ходили некие люди и под видом волонтеров предлагали перенастроить телевизор за деньги. Хотя все должны делать бесплатно. Значит, это были мошенники? Как уберечь себя от них?

Андрей Романченко: Действительно, никакой платной услуги по подключению эфирного цифрового телевидения не существует. Это люди должны знать. В Тверской области у волонтеров есть форма, по которой их можно отличить от мошенников. У них на одежде изображена бабочка, составленная из фрагментов телеэкранов. Но всегда прежде чем соглашаться на подключение, надо выяснить, на каких условиях вам собираются это делать. Просят деньги? Укажите им на дверь.

А куда люди могут обратиться, если появятся вопросы по подключению приставок?

Андрей Романченко: Региональные администрации привлекают волонтеров, которые помогут телезрителям настроить "цифру". Наши филиалы обучают этих волонтеров процессу подключения, дают им базовые знания для консультирования.

В некоторых регионах к этой работе привлекают социальные учреждения, школьных учителей информатики, сотрудников жилищно-коммунальных служб, работников многофункциональных центров "Мои документы". Первопроходцами по развитию такого волонтерства, кроме Тверской области, стали Республики Карелия и Башкортостан, Астраханская и Ивановская области. Чтобы воспользоваться помощью волонтеров, нужно обратиться в местную администрацию. Призываем также детей и внуков позаботиться о пожилых родственниках и соседях.

Если у вас новый телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2, то нужна лишь дециметровая антенна. Ее надо подключить к телевизору с помощью кабеля и запустить автонастройку каналов. Для старого телевизора, помимо антенны, понадобится установить цифровую приставку с поддержкой DVB-T2. В этом случае антенна подключается к приставке, а приставка - к телевизору. Инструкция по подключению есть на сайте "смотрицифру.рф".

На что ловить "цифру"

Но их еще надо купить!

Андрей Романченко: Цифровые телевизоры и приставки есть в большинстве магазинов электроники. Доступны почти две тысячи моделей телеприемников с поддержкой стандарта DVB-T2. Это 95 процентов от всех моделей. Минимальная цена телевизора - 5643 рубля. В розничной продаже 257 моделей цифровых приставок к аналоговым телевизорам. Цена приставки - от 780 рублей.

Тогда подскажите, какую приставку лучше выбрать?

Андрей Романченко: Надо зайти на сайт "смотрицифру.рф". Там есть списки оборудования, которое подойдет для приема. На коробке с приставкой должно стоять обозначение стандарта DVB-T2. Некоторые производители взяли даже нашу бабочку "Цифровое эфирное телевидение". И если вы видите эту бабочку на коробке, то это значит, что наши специалисты данную модель проверяли в лаборатории, значит, она будет поддерживать нормальный сигнал.

Какие еще есть риски при покупке приставок?

Андрей Романченко: Некоторые торговые сети по второму разу продают приставки, которые либо забракованы, либо не поддерживают стандарт DVB-T2, а только стандарт DVB-T.

Кто останется в аналоговом эфире

Говорят, многие региональные телеканалы умрут после отключения аналогового вещания. Это так?

Андрей Романченко: Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание. Никто их без эфира не оставит.

Также во всех 85 регионах на цифровых каналах доступны местные программы. Новости и тематические программы региональных филиалов ВГТРК, как я уже говорил, вставляются в сигнал каналов "Россия 1", "Россия 24" и "Радио России".

До перехода на "цифру" только 41 филиал ВГТРК охватывал местным вещанием весь свой регион и только одним каналом - "Россия 1". В оставшихся регионах врезка была доступна только жителям административных центров, где расположены студийные комплексы филиалов ВГТРК. Эти студии и производили местные врезки. Жители остальных населенных пунктов могли принимать со спутника только федеральную версию телеканала "Россия 1".

Благодаря цифровому телевидению сотни тысяч человек впервые получили доступ к региональным программам. И в Мордовии, например, охват населения ими вырос на 156 тысяч человек, в Тамбовской области - на 102 тысячи, в Туве - на 77 тысяч.

Но на этом развитие местных каналов все-таки закончится?

Андрей Романченко: Нет. Например, 29 ноября на заседании правительственной комиссии было предложено рассмотреть возможность вставки местных телеканалов на телеканале ОТР в первом мультиплексе. РТРС может обеспечить техническое решение этой задачи. Главное - решить организационные и правовые вопросы на уровне правительственной комиссии. Их будут обсуждать на дальнейших заседаниях. Так что жизнь продолжается.

Кабельные операторы под вопросом

Многие давно перешли на прием кабельного сигнала. Там было больше программ. Сейчас цифровое эфирное телевидение дает возможность смотреть 20 каналов в хорошем качестве. Как перейти с кабеля на цифровой эфир?

Андрей Романченко: Проблема достаточно сложная, она уже почти 30 лет существует. Раньше на крыше каждого многоквартирного дома обязательно стояла антенна коллективного приема телесигнала с разводкой по всем квартирам. Сейчас в большинстве многоквартирных домов эти разводки принадлежат либо кабельным операторам, либо управляющим компаниям. Зависит от конкретного населенного пункта в конкретном районе. Либо этих антенн вообще нет.

Регионы начали наводить порядок. Например, в Казани более 95 процентов многоквартирных домов муниципального жилого фонда имеют доступ к телеэфиру через коллективные антенны. Решение о восстановлении сети коллективных антенн было принято правительством республики. И у жителей Казани есть возможность платить только за обслуживание антенны управляющей компании и бесплатно получать 20 цифровых каналов. По этому же пути пошли в Ростовской области. Тверская область решает этот вопрос по-своему. Там принято решение, что при капитальном ремонте дома обязательно должна быть восстановлена коллективная антенна.

Многое зависит опять же от региональных властей, насколько активно они будут участвовать в решении этой проблемы. Обсуждаем с минстроем, чтобы как минимум в проектируемых, строящихся домах системы коллективного приема были бесплатными для подключения 20 цифровых каналов. Мы с минкомсвязи этим занимаемся на уровне федерального законодательства. До июля 2019 года должна быть проведена полная ревизия систем коллективного приема, чтобы хотя бы оценить размер бедствия, понять, сколько надо восстанавливать, в каких темпах. У россиян должен быть выбор: смотреть кабель, спутник за деньги или 20 каналов цифрового эфира бесплатно.

Кому спутник бесплатно

Шли разговоры, что 20 цифровых каналов будут бесплатными и для абонентов спутникового телевидения. Это не так?

Андрей Романченко: Разговор идет не о том, чтобы они были бесплатны для всех абонентов спутникового телевидения. Одной из основных задач федеральной целевой программы ставился охват населения наземным эфирным вещанием на 98,4 процента. Этот показатель достигнут. Но остается еще 1,6 процента населения. Это около 800 тысяч семей в 12 тысячах населенных пунктов.

Около 800 тысяч семей в 12 тысячах населенных пунктов, где нет эфирного телевидения, смогут смотреть спутниковое ТВ бесплатно

7 декабря Госдума утвердила в первом чтении изменения в Федеральном законе "О связи". Они обязывают спутниковых операторов предоставлять бесплатный доступ к цифровым эфирным каналам для жителей отдаленных населенных пунктов. 7 декабря Госдума в первом чтении утвердила изменения в Федеральном законе "О связи". Все спутниковые операторы подтвердили готовность обеспечить 20 бесплатными каналами населенные пункты, где недоступен цифровой сигнал РТРС. Список этих населенных пунктов уже передан спутниковым операторам.

Как в этом случает будет проходить подключение?

Андрей Романченко: Для подключения к сети спутникового оператора пользователю необходимо приобрести приёмное оборудование, поддерживающее сеть выбранного оператора, и заключить с ним договор.

Оператор не вправе брать с пользователя абонентскую плату за 20 эфирных каналов. Разрешена лишь разовая плата за подключение при заключении договора. Спутниковые операторы работают в тесном контакте с администрациями субъектов Российской Федерации. И есть договоренность, что операторы будут давать 30-процентную скидку на стоимость комплектов для приема спутника.

Если сравнивать вещание в аналоге и "цифре", что дешевле?

Андрей Романченко: Распространение цифрового сигнала дешевле. Сопоставимая сеть вещания в аналоге была только у Первого канала. Мы смотрели его расходы на распространение сигнала. И после перехода полностью на "цифру" в середине 2019 года они станут в четыре раза меньше.

Фото: РИА Новости

С высокой четкостью

Андрей Юрьевич, как дальше будет развиваться эфирное телевидение, к чему нам готовиться?

Андрей Романченко: Ближайшая перспектива развития эфирного телевидения - перевод мультиплексов в формат HDTV. Президент России в 2014 году поручил правительству решить эту задачу к 2021 году.

Еще одно направление развития эфира - освоение интерактива. Запросам традиционных вещателей на интерактивность отвечает открытая гибридная платформа HbbTV, которая объединяет возможности линейного ТВ и интернета. Она включает широкий спектр сервисов: расширенный программный гид, обращение к архиву событий, игры, викторины, опросы. Интерактив позволит сохранить высокий уровень просмотра и привлечь новую аудиторию.

Вполне реальная перспектива. Сегодня HbbTV поддерживают уже 43 процента доступных на рынке телевизоров. Функции HbbTV уже используют Первый канал и "Матч ТВ". Интерес к технологии проявляют СТС, ТНТ и "Звезда".

А как обстоят дела с освоением формата сверхвысокой четкости UHD 4К?

Андрей Романченко: В этом году РТРС и Первый канал организовали опытную эфирную трансляцию в формате 4К игр чемпионата мира по футболу. РТРС уже два года ведет тестовую эфирную трансляцию контента в 4К в Москве и Подмосковье. Контента пока не очень много, мы там крутим одни и те же программы, одни и те же фильмы.

Да и не все телевизоры поддерживают 4К, не везде в интернете достаточная скорость, чтобы контент стандарта высокой четкости скачать и посмотреть у себя. Так что для нашей страны это вещь небесспорная.

Однако РТРС старается использовать возможности цифровой телесети для освоения новых секторов. Наша инфраструктура может быть использована для дальнейшей цифровизации экономики страны. Мы уже предоставляем услуги доступа в интернет на Дальнем Востоке. Можем обеспечить адресную эфирную доставку данных на электронные дисплеи в открытых местах, в помещениях и в транспорте. Объекты связи РТРС могут стать площадкой для создания Центров обработки данных, или data-центров (ЦОД). Другим видом услуг РТРС может быть создание системы сбора и обработки метеоданных.

Если у вас есть вопросы по переходу на цифровое ТВ, звоните на "горячую линию" 8-800-220-20-02. Бесплатно

Тем не менее каналы не стремятся отдавать аналоговые частоты для развития сотовой связи 5g. Для чего они их могут придерживать?

Андрей Романченко: У нас есть поручение президента Российской Федерации к 2021 году перейти на стандарт высокой четкости, о котором мы уже поговорили. Если переходить при сложившейся технологической базе, то это потребует дополнительного частотного ресурса. Но есть еще международная координация частот по госграницам.

Так, верхний дециметровый диапазон в Финляндии уходит по 5g. То есть там не будет никакого телевидения, там будет только сотовая связь 5g. Финны по границе с Россией уже заявили 11 тысяч своих присвоений, которые будут в 5g. И неизбежно, конечно, следуя мировым трендам, мы тоже будем вынуждены постепенно высвобождать этот верхний дециметровый диапазон. То есть переносить телевизионные частоты в нижний дециметровый диапазон.

Что напишут на экране

Андрей Юрьевич, как будет происходить отключение аналога?

Андрей Романченко: Ровно так же, как это происходило в Твери. Заблаговременно объявят о том, что аналоговое вещание федеральных каналов будет отключено, например для регионов первого этапа - 11 февраля, в понедельник.

Местное вещание, региональное вещание, муниципальное вещание, которое в аналоге сейчас идет, так и продолжит работать в этом стандарте. После перехода на "цифру" на аналоговых частотах федеральных каналов появится экран, где будет написано, что аналоговое вещание на этих частотах прекращено и нужно настроить телевизор на цифровой стандарт вещания DVB-T2 или купить телеоборудование, чтобы принимать цифровой сигнал.

Узнать подробности можно будет по телефонам "горячей линии". Они будут указаны на экране. Это сообщение будет транслироваться неделю до отключения. Затем аналоговые передатчики перестанут передавать сигнал.

Обратите внимание: сейчас федеральные каналы в аналоговом эфире рядом со своим логотипом ставят букву "А". Это значит, что ваш телевизор принимает аналоговый эфир. Так что позаботьтесь обо всем заблаговременно.

Полезная книжка

Пошаговую инструкцию по подключению цифровой приставки и другие полезные советы о переходе на цифровое телевидение от главы РТРС Андрея Романченко читайте в ближайшем номере "РГ Неделя", который выйдет в пятницу, 21 декабря.

Вопросы наших партнеров

Газета "Удмуртская правда", город Ижевск: Будет ли создан федеральный механизм компенсаций малообеспеченным семьям за покупку приставки?

Андрей Романченко: Во-первых, в регионах разный подход к оказанию льгот, поддержке малообеспеченных. Во-вторых, механизмы поддержки устроены так, что ее можно получить через органы социальной защиты, а они существуют на уровне субъектов Российской Федерации.

Сейчас все регионы активно включились в эту работу. И люди, у которых недостаточно денег для того, чтобы купить себе приставку или новый телевизор, получат материальную поддержку. Это забота региональной власти.

Например, в Магаданской области губернатор поручил в максимально короткие сроки организовать поставку приемного оборудования. В Приморье на компенсацию могут рассчитывать пенсионеры, многодетные семьи и малообеспеченные. В Ненецком автономном округе малообеспеченные семьи и одиноко проживающие граждане смогут бесплатно получить комплекты оборудования. На Ямале помощь оказывают через муниципальные образования с помощью межбюджетных субсидий. В Югре внесены специальные изменения в действующее постановление. А в Сахалинской и Ярославской областях уже действуют нужные региональные законодательные акты, в которые даже не потребовалось вносить изменения. Как минимум в 37 регионах вопрос находится на стадии подготовки решения.

Газета "Вечерний Магадан": Есть прогнозы, что цифровое эфирное вещание в России проживет недолго. Есть ли у него будущее? Или все захватит интернет?

Андрей Романченко: В России сильны традиции смотреть именно эфирное телевидение. Опыт зарубежных стран со схожими традициями показывает: эфирная платформа жизнеспособна и отвечает запросам людей.

В Великобритании, например, проникновение эфирной "цифры" - 39 процентов, в Испании - 37 процентов, во Франции - 30 процентов, в Италии - 27 процентов. На этом фоне у России вполне европейские показатели. По данным агентства J’son&Partners, в прошлом году наша эфирная аудитория составляла 38 процентов населения.

Цифровое эфирное телевидение сегодня прочно занимает свою рыночную нишу. Это социальный сервис, востребованный в небольших населенных пунктах. И самое важное: эфир - это единственная среда распространения, бесплатная для телезрителей.

Газеты "Вечерний Оренбург" и "Урюпинская правда", Волгоградская область: Если будет принято положительное решение о строительстве третьего мультиплекса, в том числе для региональных телеканалов, в какой срок РТРС готова его построить?

Андрей Романченко: Такого вопроса еще никто не задавал, в какой срок мы готовы это построить. Наверное, года за два-два с половиной.

Главным было построить инфраструктуру. Это сделано в рамках федеральной целевой программы. Для первого мультиплекса создано более пяти тысяч объектов. Их строительство - довольно сложная история. Возьмем, например, только Забайкальский край. Суммарное расстояние от Читы до всех передающих станций составляет около 75 тысяч километров. На каждую станцию, пока ее строили, надо было совершить минимум 15 контрольных выездов. Получается, что только в Забайкалье наши специалисты два раза преодолели расстояние от Земли до Луны и обратно.

И теперь на этой инфраструктуре надо просто смонтировать третий мультиплекс. Но, во-первых, не отключив аналоговое вещание, невозможно найти достаточно частотного ресурса для того, чтобы построить третий мультиплекс. Во-вторых, это достаточно затратная вещь, потому что 10 каналов третьего мультиплекса будут вынуждены платить за трансляцию примерно 120 миллионов в год в Ингушетии и до почти полумиллиарда рублей в Якутии. Мы все это считали. И думаем, что для региональных вещателей третий мультиплекс пока финансово непривлекателен.