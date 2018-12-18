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18.12.2018 17:20
Рубрика: Экономика

Роскачество составляет уникальный винный гид

Текст: Марина Гусенко
Импортное вино - далеко не всегда лучше отечественного, утверждает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский. И выводы его обоснованы. Организация начала масштабное исследование отечественного вина.
Эксперты в ходе дегустации оценивают качество вина по 12 параметрам. Фото: REUTERS Эксперты в ходе дегустации оценивают качество вина по 12 параметрам. Фото: REUTERS
Эксперты в ходе дегустации оценивают качество вина по 12 параметрам. Фото: REUTERS

Чем оно отличается от зарубежного? Правда ли, что его часто делают из порошка, каковы перспективы винной отрасли в России и в чем ее главная проблема, он рассказал в интервью "Российской газеты".

Илья Ефимович, распространено мнение, что импортное вино всегда лучше отечественного. Это миф или доля правды в этом есть?

Илья Лоевский: На самом деле на полках российских магазинов импортное вино не очень хорошего качества встречается нередко. Представьте такую ситуацию: у вас рядом стоят на одной полке вина за 300 рублей из Бордо и из Краснодарского края. Что дальше находится? Бордо или Краснодарский край? Ответ очевиден. Плюс вино из Бордо надо перевезти через границу, пройти таможню, заплатить пошлину. Стоит учесть, что стоимость рабочей силы в Европе выше, чем в России. Значит, скорее всего, в недорогой категории российское вино будет лучшего качества, чем импортное.

Фото: depositphotos.com
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Если мы представим себе пакет молока из Финляндии за 50 рублей рядом с российским пакетом молока за 50 рублей - усомнимся в качестве зарубежного, ибо изготовить его там и ввезти в Россию, да еще и получить прибыль при такой цене нереально. А в историях с винами такой скепсис почему-то не работает.

Что может быть плохого в импортном вине?

Илья Лоевский: В Европе постоянно идут суды по поводу незаконной шаптализации. Это добавление сахара. При чем скандалы разгораются даже вокруг уважаемых винных хозяйств. Так что "там" тоже не рай. В самом негативном варианте так называемое вино может быть изготовлено из спирта даже невиноградного происхождения со вкусовыми добавками.

Все подделки вина с древнейших времен связаны с сахаром, подслащиванием, увеличением объема за счет добавления воды.

И еще - в Европе виноградники выращивают сотни лет на одних и тех же участках. Одним из средств обработки является медный купорос, который накапливается в почве. У нас есть участки, которые были свободны от сельского хозяйства много лет. Так что даже виноград для производства этого напитка в России может быть лучшего качества.

Почему тогда к иностранным винам больше доверия?

Илья Лоевский: Когда начался кризис в 2014 году, был всплеск интереса к российскому вину - оно дешевле. А сейчас, когда все привыкли к ценам, все стало возвращаться на круги своя. Один из наших экспертов считает, что вино у нас пьют обычно женщины. Мужчины предпочитают более крепкие напитки. А женщинам нужна романтика. Во Франции далеко не все были, но все ее любят. И французское вино с этой точки зрения выглядит для них привлекательнее. И это - на руку зарубежным экспортерам вина. Россия для них - один из ведущих рынков наряду с Китаем. И рынок - растущий.

В России есть правительственная программа, по которой к 2020 году должны увеличиться площади виноградников. А значит - и производство отечественного вина. Вот Роскачество и поможет людям в нем разобраться.

Роскачество запустило проект "Винный гид России". Зачем он нужен?

Илья Лоевский: По сути, мы создаем инфраструктуру российского виноделия, культуру потребления. "Винный гид России" и все механизмы, которые мы совместно с минпромторгом и минсельхозом используем, позволят ответить на вопрос - что такое российское вино. Какие виноградники у нас есть, есть ли мимикрия под продукт с маркировкой "Сделано в России", каково качество именно российского продукта из нашего сырья.

Несколько лет назад на фестивале вина в Бейруте был выпит самый большой в мире бокал вина, в него вместилось содержимое сотни бутылок. Фото: REUTERS

Существует множество потребительских мифов - про винный материал, порошковое вино. Что это вообще такое?

Илья Лоевский: Нам с советских времен досталось гостированное слово - виноматериал. Что это такое? Это вино, которое еще не налито в бутылку. А после того, как его туда наливают, винный материал становится потребительским продуктом - вином.

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Некоторые производители честно пишут на этикетках "виноматериал сухой". И все почему-то думают, что речь идет о порошке. А на самом деле это обозначает, что в винном материале нет сахара и превратился он после розлива в бутылку в обычное сухое вино. Это технические термины виноделов, и они не имеют никакого отношения к фальсификациям и "порошковым винам". Когда на бутылке написано "сухое вино", вы же не думаете, что внутри порошок.

Как будет проходить исследование?

Илья Лоевский: Совместно с коллегами из министерств мы определили, что в проект попадут только вина из российского винограда, в первую очередь, вина защищенного географического указания. А значит, нам предстояло исследовать виноградники. Наша первая задача при работе над "Винным гидом России" - провести аудит производителей и понять, существует ли вообще тот виноград, из которого в России производится вино. Наши эксперты посетили 42 предприятия в 4 регионах России. Общая площадь виноградников, которые мы оценили, - более 40 процентов от тех 89 тысяч, которые есть в России. Фактически это основной объем качественных, современных виноградников, которые есть в стране. Мы знаем их сортовой состав, урожайность. Теперь мы, например, можем с высокой долей уверенности сказать, что самые распространенные красные сорта на российских виноградниках - это каберне совиньон и мерло, как и во всем мире. В этом году виноделы собрали один из лучших урожаев за последние десять лет - 540 тысяч тонн.

Помимо аудита виноградников мы использовали данные Росалкогольрегулирования по системе ЕГАИС, чтобы понимать, сколько всего вина выпущено в России и продается.

Потом отобрали вина для исследования и закупили их в обычных магазинах. Производители не знали, где и когда будут закупаться вина для исследования.

По каким критериям отбирали вина?

Илья Лоевский: Один главных - цена. Вина должны были быть доступными. Тем более что другие исследования Роскачества показали, что не всегда есть прямая зависимость между ценой и качеством. Есть товары недорогие, но качественные. И дорогие, но худшего качества. Мы ориентировались на ценовую категорию от 200 до 1000 рублей за бутылку.

Второй критерий - тираж, в основном это вина с тиражом от 50 тысяч - 100 тысяч бутылок. Но есть и отклонения: самое крупнотиражное вино в исследовании - больше миллиона бутылок, около 15 процентов - вина с тиражом 30-50 тысяч бутылок. Всего мы исследуем вино более 300 торговых марок.

В этом году виноделы собрали один из лучших урожаев каберне совиньон и мерло за последние десять лет - 540 тысяч тонн

Кто и как оценивает их качество?

Илья Лоевский: Качество оценивается в процессе беспристрастной и максимально ответственной дегустации. Вино может быть качественным, соответствовать ГОСТу по содержанию спирта, сахара, другим параметрам, но оно может при этом не соответствовать по органолептике, быть невкусным.

Фото: РИА Новости
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Мы собрали экспертов высокого уровня и составили из них дегустационную комиссию. В нее вошли 24 специалиста, в том числе два - из Италии, один из них - лауреат Нобелевской премии в области климатологии. Второй - представитель крупнейшей в Италии лаборатории, которая ежегодно делает около миллиона проб на вине. Среди российских дегустаторов, вошедших в комиссию, есть эксперты, сомелье-чемпионы разных лет, преподаватели винных школ, люди, которые сертифицированы как преподаватели не в России, а в Великобритании, где есть очень авторитетный Институт Wine&amp;Spirits Education Trust (WSET). Высшей его степенью является статус Магистра вина Master of Wine. Обладают ею не более 200 человек в мире. Магистр - это уровень 5, а в нашей комиссии четверо экспертов имеют очень высокий 4-й уровень. Один из наших экспертов обладает званием винного академика (WA) Австрии. Руководитель дегустационной комиссии - Артур Саркисян, президент Союза сомелье России.

Дегустация проходит в сенсорном центре качества - единственной в России специализированной лаборатории по проведению органолептических исследований винодельческой продукции. Мы написали специальный регламент о том, каким образом все должно быть продегустировано. Он базируется на четырех российских ГОСТах и передовых методиках, в том числе зарубежном регламенте Международной  организации винограда и вина (OIV).

В лаборатории полная тишина, индивидуальные кабинки, нет обмена мнениями между экспертами в процессе дегустации, человек остается наедине с бокалом вина (название которого ему неизвестно, только шифр) и своим мнением. Он оценивает в общей сложности 12 параметров четырех групп: внешний вид, аромат, вкус и общее впечатление. Компьютер переводит оценку в цифры, считает баллы и оценивает работу эксперта. Система постоянно мониторит эксперта, проверяет сходимость результатов. Например, эксперту могут несколько раз, например с интервалом в несколько часов или дней, подать одно и то же вино и сравнить его оценки.

Проводили ли вы предварительный "пробоотбор" самих экспертов? Ведь их самочувствие, возможно, вкусовые предпочтения могут сказаться на результатах?

Илья Лоевский: В регламенте четко прописаны все процедуры. Нельзя приходить на дегустацию с парфюмом, пить кофе, курить. Перед началом работы мы провели "тарирование" экспертов. Приведу пример: вначале дегустатор должен распознать основные вкусы (их шесть) в разной степени концентрации эталонных растворов. Это, кстати, не так просто. Горький вкус от металлического отличить очень сложно. Затем предлагается распознать эталонные ароматы в обезличенных пробирках. Так подтверждается сенсорная чувствительность. Конечно, мы заранее знали, что наши испытатели - профессионалы, но правила есть правила. Свою экспертность надо доказать. Кроме того, есть ряд тарировочных, эталонных образцов, с заранее известными показателями, и дегустатор только тогда становится тарированным, когда с определенной точностью и постоянством их оценивает.

Бывают "обманки", когда вино сознательно портится. Например, в него добавляют кофеин или другое вещество, и человек должен это определить.

Кроме того, эксперты лаборатории смогли описательный процесс оценки вина перевести в цифровой вид. То есть, как известно, дегустация - это субъективная оценка, которая носит описательный характер. Мы же "оцифровали" каждого дегустатора и с помощью статистических и математических методов анализа смогли провести оценку общей дегустационной панели.

Что станет результатом этой работы? О плохих винах расскажете?

Илья Лоевский: Те производители, которых эксперты аудировали летом, уже вошли в программу продвижения "Дни Российских вин", которые мы организовали совместно с минпромторгом и минсельхозом. Эта программа станет регулярной - в торговых сетях страны будут проходить специальные мероприятия по поддержке российского вина дважды в год. Результатом всех исследований станет национальный винный каталог - настоящий "Винный гид России". Что такое вино? Это история места произрастания винограда, география, климат. Это сочетание культуры и истории региона. Вы должны почувствовать виноград. Всю эту информацию о вине, о его уникальных нотах и данные о производителе, об их ресурсах, культуре производства мы представим обществу с подробным описанием. Чтобы каждый потребитель мог выбрать из своих собственных предпочтений и целей.

Если будут вина с дефектами, например с овощными ароматами и другими "пороками" вина, мы дадим всю статистику. Но самое главное - это представленная потребителю независимая винная карта России.

Фото: Николай Галкин/ТАСС
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А что, бывает вино, которое пахнет помидорами?

Илья Лоевский: Не помидорами, но бывает луком, картофелем, цветной капустой. Красные вина могут пахнуть свеклой. Такие вещи чаще всего связаны с нарушением гигиены производства, технологическими просчетами. Если вино жгучее в послевкусии, то в нем, скорее всего, есть уксусная кислота. Значит, вино неправильно хранилось, производилось. Вино должно быть в первую очередь чистым. Не должно быть очевидных проблем во вкусе. Оно не должно быть мутным, а прозрачным, с блеском.

Исследоваться будут только отечественные вина?

Илья Лоевский: Да. Роскачество представляет Россию в Ассамблее организаций потребительских испытаний (ICRT), которая объединяет аналогичные Роскачеству организации в 40 странах. И у всех винодельческих стран, таких как Испания, Франция, США, Германия, есть свои винные гиды, где эксперты оценивают вина местных производителей и дают исчерпывающую информацию.

Может такое быть, что вместо вина в бутылке окажется винный напиток? И объясните сразу, что это такое и чем отличается вино от напитка?

Илья Лоевский: Для винных напитков, как и для вина, есть специальный ГОСТ. Винный напиток не обязательно на 100 процентов должен быть сделан из винограда, и его крепость не выше 10-12 градусов, в нем может быть до 50 процентов воды, может присутствовать спирт, яблочный виноматериал. Если мы в некоторых бутылках найдем не вино, а винный напиток - это уже вопрос фальсификации. Мы уверены, что наши эксперты способны отличить качественное вино от винного напитка.

Лабораторные исследования будут?

Илья Лоевский: Нет. Мы сосредоточились на органолептической оценке, как и наши коллеги во всем мире. Вино - это не про базовые показатели, а про историю и уникальные вкусы.

Но вдруг в нем все-таки есть что-то лишнее? Как узнаете?

Илья Лоевский: Такие вещи профессионал может определить на вкус, оценить, добавлен ли сахар, вода и другие лишние ингредиенты. Для этого мы и проверяли наших дегустаторов на "обманках".

Как изменилась отрасль за последнее время? Можем ли мы стать винодельческой державой?

Илья Лоевский: С начала 2000-х годов в российском виноделии идет серьезное техническое перевооружение. Мы видим большие инвестиции в технику для переработки винограда. Современные емкости из нержавеющей стали, системы холода, пневматические прессы для переработки винограда. Это все очень важно для качества. Но если отнестись к отрасли более внимательно, самое красивое оборудование не сделает вино высокого уровня из винограда низкого качества. Последнее десятилетие прошло под знаком инвестиций в сами виноградники. Важную роль здесь сыграл минсельхоз. С 2013-го в рамках госпрограммы минсельхоза было вложено 4,5 миллиарда рублей. В 2019 году господдержка винодельческой отрасли вырастет до трех миллиардов рублей против 1,4 миллиарда в 2018-м. Отрасль показывает положительную динамику. Во многом это произошло благодаря господдержке виноградарства: за последние три года она выросла более чем в пять раз, а в следующем году ее объемы вырастут еще более чем в два раза. Только в этом году виноградников было заложено на треть больше, чем в прошлом.

А на экспорт Россия свое вино поставляет? Оно может конкурировать на зарубежных рынках?

Илья Лоевский: В основном наши производители вина ориентируются на внутренний рынок. Хотя есть и экспортеры. Например, у нашего вина хорошая репутация в Китае. Там оно тоже воспринимается как романтический напиток.

Какая главная проблема российского вина? В том, что его просто никто не знает?

Илья Лоевский: Я думаю, что да. К тому же у нас есть ограничения - закон о рекламе, который с большим трудом позволяет говорить о российском вине. Одна из задач рабочей группы "Винного гида России" в том числе вести диалог с Федеральной антимонопольной службой и с регуляторами рекламного рынка, чтобы были преференции в части коммуникации именно по российским винам.

Фото: depositphotos.com
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Даже закупить вино для исследования в магазинах казалось для нас непростой задачей. Вина пришлось искать. Так как о них мало кто знает, их не очень большими партиями завозят в супермаркеты, да и ставят не на самые заметные места. Популярность отечественного вина надо увеличивать.

Исследования вин будут проходить каждый год?

Илья Лоевский: Конечно, ведь каждый год - новый виноград, другие погодные условия, все это - отражается на вине.

Будете исследовать одни вина одних и тех же торговых марок?

Илья Лоевский: Частично да. Вино не может быть всегда одинаковым. Россия климатически сложный регион для виноградарства. У нас есть явное понятие: хороший или плохой год, поэтому одно и то же каберне из винограда с одного и того же виноградника может отличаться от года к году. Так что многие вина будем тестировать повторно. Плюс - добавятся новые.

Мы рассчитываем, что через год количество образцов для исследования у нас вырастет процентов на 40-50. И надеемся, что хорошего вина будет больше.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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