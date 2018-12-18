Роскомнадзор: Блокировки Facebook и Google не будет

Роскомнадзор не рассматривает вариант блокировки Facebook и Google, - заявил журналистам руководитель структуры Александр Жаров.

"В повестке вопроса о блокировке Facebook нет, есть вопрос о том, чтобы Facebook начал соблюдать полноценно российское законодательство, и мы будем этого добиваться. То же самое касается и Google. Я очень надеюсь, что появятся поправки, которые позволят штрафовать компании оборотными штрафами", - сказал он, передает ТАСС.

По словам Жарова, именно оборотные штрафы за несоблюдение норм национального законодательства были бы наиболее эффективными, поскольку рекламных доходы платформ измеряются миллиардами рублей. Напомним, 11 декабря Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей за неисполнение российского законодательства: поисковик не исключал из результатов поиска ссылки на запрещенные сайты, за что и был наказан. По закону информационные системы подобные Google должны подключаться к государственной информационной системе, где зафиксирован актуальный перечень запрещенных интернет-ресурсов. Жаров также заявил, что Facebook и Twitter должны до 17 января ответить на требования Роскомнадзора локализовать базы данных пользователей в России. Вчера ведомство направило в обе компании уведомления о необходимости соблюдения законодательства РФ в области пользовательских данных.

"Через 30 дней, 17 января, наступит срок, когда они должны либо предоставить юридически значимые ответы, либо не ответить, что означает: "Нет". В случае отрицательного ответа мы возбуждаем административное дело, штрафуем их на 5 тысяч рублей и определяем срок, в течение которого компании должны будут локализовать свои данные. Срок будет от шести месяцев до года", - пояснил Жаров.

Ранее сообщалось, что у Роскомнадзора нет оснований полагать, что Twitter и Facebook уже хранят данные в России. Поэтому исход, когда службе придется составить протокол и прописать там сроки, в которые Twitter и Facebook должны будут локализовать свои базы данных, наиболее вероятен.