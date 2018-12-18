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18.12.2018 20:45
Рубрика: Экономика

Россия и Италия договорились вместе работать на рынках третьих стран

Текст: Надежда Толстоухова

Министр промышленности Денис Мантуров заявил, что Россия и Италия могли бы вместе работать на рынках третьих стран, поскольку у нас есть схожий опыт и компетенции в целом ряде отраслей промышленности, передает пресс-служба Минпромторга.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Перспективной площадкой не только для локализации совместных производств, но и для совместного выхода, например, на рынки африканских стран может стать российская промышленная зона, расположенная в экономической зоне Суэцкого канала, в Египте", - сказал министр.

Кроме того, страны могли бы сотрудничать в области машиностроения, в том числе энергетического. Перспективным проектом для совместной работы Мантуров считает также программу самолета SSJ100.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность Италии к сотрудничеству с Россией. "Для того, чтобы решать вопросы двусторонней повестки, нам нужен открытый и конструктивный диалог", - подчеркнул глава итальянского правительства. Кроме того, Джузеппе Конте подтвердил готовность Италии стать страной-партнером Международной промышленной выставки и форума "ИННОПРОМ" в 2020 году.

Экономика ВЭД Правительство Минпромторг
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