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18.12.2018 20:53
Рубрика: Экономика

Не время тянуть резервы

Россия увеличила вложения в гособлигации США
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск №7748 (285)
Вложения России в государственный долг США (US Treasuries) растут второй месяц подряд, следует из данных американского минфина за октябрь. Это увеличение можно считать довольно незначительным на фоне предыдущей тотальной распродажи облигаций США Банком России. Но в определенном смысле оно может быть иллюстрацией того, что в ближайшее время доллар в резервах вряд ли удастся заменить каким-либо другим активом.

В октябре Россия увеличила вложения в казначейские обязательства минфина США на 210 миллионов долларов, в сентябре наблюдался рост на 322 миллиона долларов. По состоянию на конец октября России принадлежали US Treasuries на 14,629 миллиарда долларов.

Последнее увеличение вложений - это скорее технический шаг, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. "В целом, поскольку резервы должны храниться в конвертируемых валютах и в ликвидных активах, альтернативы вложениям в доллар и Treasuries пока нет. Доля других валют (евро, иены) в российских резервах неуклонно растет, но это процесс медленный", - подчеркивает он.

Как выяснилось в середине лета, Банк России после введения апрельского пакета американских санкций резко сократил вложения в гособлигации США - с 96,1 миллиарда до 48,7 миллиарда долларов. За май 2018 года ЦБ продал гособлигации США еще почти на 32 миллиарда долларов, доведя их объем на своем балансе до 14,9 миллиарда долларов. Это был минимум с мая 2007 года. До сентября ЦБ также продавал US Treasuries, но уже на незначительные суммы.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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По словам Тихомирова, Россия теоретически могла бы отказаться от вложений в госдолг США, но на данный момент это маловероятно. "Можно держать долларовые средства на депозитах в заграничных банках, но и тогда санкционные риски остаются. Можно полностью избавиться от долларов в резервах, однако это не позволит обеспечивать внешнеторговые операции, которые в большинстве по-прежнему оплачиваются долларами", - рассказывает аналитик.

По данным минфина США, в октябре лидером по инвестициям в Treasuries оставался Китай (одновременно ведет со Штатами торговую войну) с 1138,9 триллиона долларов, хотя его доля снижается четвертый месяц подряд. Для Китая вопрос вложений в американский госдолг еще более острый, ведь США - его крупнейший торговый партнер, и поэтому отказ от доллара в резервах для КНР будет равнозначен существенному увеличению рисков для обслуживания его торгового оборота, указывает Тихомиров. К тому же размер вложений КНР в Treasuries несопоставим с российским, и серьезное снижение долларовой части в китайских резервах может спровоцировать серьезные финансовые проблемы на мировых рынках, допускает эксперт.

Экономика Финансы Валютный рынок
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