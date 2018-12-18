Россия в октябре увеличила вложения в гособлигации США на $210 млн

Россия продолжает увеличивать инвестиции в гособлигации США. В октябре их сумма выросла на $210 млн, до $14,629 млрд, передает "Коммерсант".

Больше всего инвестиций в гособлигации США делает Китай. Правда, эта страна уже четвертый месяц подряд снижает объем инвестиций, а Россия второй месяц - повышает. В октябре Китай инвестировал в гособлигации США $1138,9 трлн. Второе место по объемам вложений у Японии, которая инвестировала за месяц $1,018 трлн. В пятерке лидеров также Бразилия, Ирландия и Великобритания.

Российские вложение в гособлигации США в октябре 2018 года не являются рекордными. Максимальные значения были достигнуты в феврале 2013 года -$164,3 млрд. Уже в следующем году они пошли на спал на волне геополитических разногласий между странами. Особенно ощутим был отток российских средств в апреле 2018 года после принятия санкций в отношении России.