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18.12.2018 08:55
Рубрика: Экономика

Россия в октябре увеличила вложения в гособлигации США на $210 млн

Текст: Ирина Жандарова

Россия продолжает увеличивать инвестиции в гособлигации США. В октябре их сумма выросла на $210 млн, до $14,629 млрд, передает "Коммерсант".

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Назван курс рубля в конце декабря

Больше всего инвестиций в гособлигации США делает Китай. Правда, эта страна уже четвертый месяц подряд снижает объем инвестиций, а Россия второй месяц - повышает. В октябре Китай инвестировал в гособлигации США $1138,9 трлн. Второе место по объемам вложений у Японии, которая инвестировала за месяц $1,018 трлн. В пятерке лидеров также Бразилия, Ирландия и Великобритания.

Российские вложение в гособлигации США в октябре 2018 года не являются рекордными. Максимальные значения были достигнуты в феврале 2013 года -$164,3 млрд. Уже в следующем году они пошли на спал на волне геополитических разногласий между странами. Особенно ощутим был отток российских средств в апреле 2018 года после принятия санкций в отношении России.

Экономика ВЭД
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