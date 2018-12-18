Россияне назвали идеальный смартфон

Проект Hi-tech Mail.ru узнал у российских пользователей, какие функции смартфонов они считают самыми полезными, а какие - не заслуживающими серьезного внимания. Среди наиболее важных возможностей мобильных устройств россияне назвали водозащиту (65 процентов опрошенных), фонарик (61 процент) и будильник (59 процентов).

Также среди отечественных владельцев смартфонов набирает популярность функция NFC. Именно она отсутствует во многих устройствах производства Xiaomi, однако они все равно остаются популярными, хотя их владельцы и жалуются на невозможность осуществлять бесконтактные платежи. Модуль NFC важен для 57 процентов опрошенных.

Кроме того, пользователи сообщили, что для них важно наличие слота для карт памяти и лотка для двух SIM-карт.

В список не столь необходимых возможностей вошли FM-радио, диктофон, инфракрасный порт и сканер сетчатки глаза. Самой ненужной характеристикой стал изогнутый экран.