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18.12.2018 19:23
Рубрика: Власть

Смешали экипажи

Российские и индийские самолеты провели совместные бомбометания
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7748 (285)
В Индии на авиабазе Джодхпур стартовал финальный этап совместных российско-индийских учений "Авиаиндра-2018". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ходе этого этапа совместные экипажи истребителей выполнят практические упражнения бомбометания по наземным целям на полигоне. Также будут отработаны действия по посадке большегрузных транспортных самолетов на укороченную полосу. Кроме того, экипажи транспортно-боевых вертолетов отработают посадку на неподготовленную площадку.

Вертолетчики также отработают такой элемент, как спуск на тросах подразделений специального назначения с зависающей винтокрылой машины. Всего в учениях "Авиаиндра-2018" принимают участие около 20 летчиков истребительной, штурмовой, армейской и военно-транспортной авиации России. Также на авиабазу Джодхпур из России прибыли специалисты инженерно-авиационной службы, группы руководства полетами, службы безопасности полетов и другие специалисты.

В учениях, которые продлятся до 21 декабря, задействованы самолеты Су-30СМ, Ан-30, вертолеты Ми-8 различной модификации ВВС Индии.

Все учебно-тренировочные полеты проводились смешанными экипажами - с участием российских и индийских летчиков. Всего в учении "Авиаиндра-2018" приняли участие более 20 смешанных экипажей

Стоит отметить, что все учебно-тренировочные полеты проводились смешанными экипажами - с участием наших и индийских летчиков. Всего было задействовано более 20 экипажей.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Первый этап учений "Авиаиндра-2018" прошел в сентябре этого года в России на базе Липецкого авиацентра.

Тогда на заключительном этапе учения экипажи двух стран отработали высадку тактического десанта с вертолетов Ми-8 на площадке приземления в Липецкой области посадочным способом и с использованием лебедки. А летчики-истребители на самолетах Су-30СМ и МиГ-29 выполнили перехват воздушных целей и разыграли воздушный бой пара на пару с выполнением комплекса фигур сложного и высшего пилотажа.

Всего в ходе учения были проведены четыре летные смены, выполнено более 60 полетов с общим налетом около 50 часов. При этом было задействовано до 20 самолетов и вертолетов.

В минобороны сообщали, что за время учений было использовано более 300 единиц авиационных средств поражения, включая авиационные бомбы, неуправляемые ракеты и снаряды для авиационных пушек.

В составе индийской делегации в Россию осенью прибыли около 20 летчиков истребительной, штурмовой, армейской и военно-транспортной авиации, а также специалисты инженерно-авиационной службы, руководители полетами, специалисты службы безопасности полетов.

Власть Безопасность Армия В мире Юго-Восточная Азия Индия Правительство Минобороны
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