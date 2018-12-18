Российскую кинодраму "Кислота" увидят в Берлине

Российская молодежная кинодрама "Кислота" вошла в программу "Панорамы" - параллельного конкурса Берлинского международного кинофестиваля. Об этом сегодня объявила дирекция Берлинале, обнародовав первые названия картин-участников.

Этот фильм Александра Горчилина, актера Гоголь-центра, впервые попробовавшего свои силы в кинорежиссуре, был награжден призом за лучший дебют на фестивале "Кинотавр" в Сочи. И это уникальный случай, когда кино предлагает взгляд на современных двадцатилетних с точки зрения этого поколения, и вечная проблема взаимопонимания между детьми и отцами стоит особенно остро: мы видим ее в новом, непривычном ракурсе.

"Панорама" пока объявила только половину своей программы, в нее вошли 17 игровых полнометражных и 5 документальных фильмов, представленных 21 страной мира. Из них девять - дебюты. "Кислоте" предстоит состязаться с картинами из Японии ("37 секунд" Мицуё Миядзаки), Италии ("Дафна" Федерико Бонди), Израиля ("День, когда я уйду" Нимрода Эльдара), Ирландии ("Собака по имени Деньги" Симуса Мерфи), Бразилии ("В ожидании карнавала" Марчело Гомеза и "Грета" Армандо Праса), ЮАР ("Флэтленд" Дженны Басс), Бельгии ("Нора дьявола" Баса Девоса), Франции ("Селфи" Агостино Ферренте и "Джессика навсегда" Каролины Погги и Джонатана Винела), США ("Середина 90-х" Джоны Хилла и "Кожа" Гая Наттива), Аргентины ("Члены семьи" Матео Бендецки), Германии ("О, эта прекрасная ночь" Ксавье Бёма), Великобритании ("Сувенир" Джоанны Хогг), Греции ("Чудо Саргассова моря" Силласа Цумеркаса) и другими.

Окончательный состав всех конкурсов Берлинале будет объявлен в течение ближайших недель. Фестиваль пройдет с 7 по 17 февраля 2019 года.