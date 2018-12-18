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18.12.2018 17:43
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Рэпер Пушкин

Текст: Елена Новоселова
Штаб-квартиры международной волонтерской программы "Послы русского языка в мире" планируется открыть во Франции и Турции. Первая - в Париже, вторая - в канун российско-турецкого Года культуры и туризма, в Анталье.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По данным Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, где и придумали посылать студентов-добровольцев из разных российских вузов учить русскому зарубежных школьников, за три года существования программы в ней приняли участие более 35 тысяч иностранцев.

Фото: YouTube
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Не удивительно, ведь волонтеры не занудничают, а преподают интересно и современно, используя на своих уроках игры и самый разный интерактив. К слову, кроме русского языка, на занятиях они знакомят иностранных школьников и студентов с культурой и литературой России. Поэтому размышляя о языке и продвинутых способах его преподавания, ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая заявила: "Я думаю, что мы с вами именно те люди, которые могут показать, что ничего страшного в этом нет, и что блогеры - это не страшные какие-то люди, а это люди, которые сегодня современно доносят и очень эффективно доносят мысль, поэтому каждый, кто хочет быть современным "Пушкиным", должен быть и блогером, и рэпером, и, конечно же, еще и образцом красивого литературного русского языка".

Подводя итог трехлетней работы программы "Послы русского языка в мире", она также пообещала, что ее участники станут теми экспертами, которые помогут "улучшить ситуацию с русским языком в СМИ", а его изучение в школах получит новую современную молодежную огранку, "со всеми новыми форматами: с рэп-баттлами, с новыми форматами в поэзии".

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