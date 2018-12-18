С 2019 года в войска начнут поступать разведывательно-ударные беспилотники

Уже в следующем году в войска станут поступать новые разведывательно-ударные беспилотники. Об этом, выступая во вторник с докладом на расширенной годовой коллегии Минобороны, проходившей с участием президента Владимира Путина, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В настоящее время завершается создание беспилотных разведывательных ударных комплексов средней дальности. В 2019 году они начнут поступать в войска", - сказал глава военного ведомства.

Министр уточнил, что в рамках гособоронзаказа в войска ежегодно поступают более 300 беспилотных летательных аппаратов малой дальности и ближнего действия. "Их число в вооруженных силах превысило 2100 единиц", - отметил Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что разрабатываются нескольких типов ударных беспилотных летательных аппаратов - ударная версия среднего разведывательного беспилотника "Форпост", средневысотный беспилотник большой продолжительности полета "Орион", разведывательно-ударный беспилотник массой до 5 тонн "Альтаир", тяжелый ударный беспилотник шестого поколения "Охотник" и, наконец, малый ударный беспилотник-перехватчик "Карнивора". На Параде Победы 9 мая 2018 года на Красной площади были представлены ударные беспилотники "Корсар" и "Катран".

Министр также сообщил, что в Воздушно-космические силы страны в 2018 году поставлено 126 современных самолетов и вертолетов, 9 космических аппаратов, 120 единиц техники противовоздушной обороны. Доля современного вооружения в авиации достигла 64 процентов, а в целом в ВКС доведена до планового показателя этого года - 74 процентов.

Говоря о новейшем оружии, Сергей Шойгу рассказал, что на опытно-боевом дежурстве находится высокоточный гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Им уже выполнено 89 полетов с целью патрулирования акватории Черного и Каспийского морей. С 1 декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили установки боевого лазерного комплекса "Пересвет".

Успешно, по словам министра обороны РФ, проведены бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты комплекса стратегического назначения "Сармат". Кроме того, начаты испытания головной подводной лодки проекта "Борей-А", отличающейся повышенной скрытностью и надежностью по сравнению с иностранными аналогами. В 2019 году заступит на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с планирующим крылатым блоком "Авангард". "Все эти средства обеспечат гарантированное преодоление самых современных противоракетных систем", - заключил Сергей Шойгу.