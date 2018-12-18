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18.12.2018 16:46
Рубрика: Русское оружие

С 2019 года в войска начнут поступать разведывательно-ударные беспилотники

Текст: Иван Петров
Уже в следующем году в войска станут поступать новые разведывательно-ударные беспилотники. Об этом, выступая во вторник с докладом на расширенной годовой коллегии Минобороны, проходившей с участием президента Владимира Путина, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

"В настоящее время завершается создание беспилотных разведывательных ударных комплексов средней дальности. В 2019 году они начнут поступать в войска", - сказал глава военного ведомства.

Министр уточнил, что в рамках гособоронзаказа в войска ежегодно поступают более 300 беспилотных летательных аппаратов малой дальности и ближнего действия. "Их число в вооруженных силах превысило 2100 единиц", - отметил Сергей Шойгу.

Фото: РИА Новости
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Ранее сообщалось, что разрабатываются нескольких типов ударных беспилотных летательных аппаратов - ударная версия среднего разведывательного беспилотника "Форпост", средневысотный беспилотник большой продолжительности полета "Орион", разведывательно-ударный беспилотник массой до 5 тонн "Альтаир", тяжелый ударный беспилотник шестого поколения "Охотник" и, наконец, малый ударный беспилотник-перехватчик "Карнивора". На Параде Победы 9 мая 2018 года на Красной площади были представлены ударные беспилотники "Корсар" и "Катран".

Министр также сообщил, что в Воздушно-космические силы страны в 2018 году поставлено 126 современных самолетов и вертолетов, 9 космических аппаратов, 120 единиц техники противовоздушной обороны. Доля современного вооружения в авиации достигла 64 процентов, а в целом в ВКС доведена до планового показателя этого года - 74 процентов.

Говоря о новейшем оружии, Сергей Шойгу рассказал, что на опытно-боевом дежурстве находится высокоточный гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Им уже выполнено 89 полетов с целью патрулирования акватории Черного и Каспийского морей. С 1 декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили установки боевого лазерного комплекса "Пересвет".

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Успешно, по словам министра обороны РФ, проведены бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты комплекса стратегического назначения "Сармат". Кроме того, начаты испытания головной подводной лодки проекта "Борей-А", отличающейся повышенной скрытностью и надежностью по сравнению с иностранными аналогами. В 2019 году заступит на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с планирующим крылатым блоком "Авангард". "Все эти средства обеспечат гарантированное преодоление самых современных противоракетных систем", - заключил Сергей Шойгу.

Русское оружие Вооружение России Правительство Минобороны
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