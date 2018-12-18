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18.12.2018 15:03
Рубрика: В мире

Сайт российского посольства в Британии был взломан

Текст: Юрий Когалов
Неизвестные хакеры взломали 17 декабря сайт посольства РФ в Великобритании. Об этом проинформировали в диппредставительстве.
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

"Посольство РФ в Лондоне приносит извинения многочисленным пользователям своего сайта, который был жестко взломан 17 декабря во второй половине дня после публикаций о вовлеченности Великобритании в украинские дела, а также критического комментария относительно задания редакции BBC своему корреспонденту найти российский след в протестных выступлениях во Франции", - цитирует РИА Новости представителя посольства.

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По словам дипломатов, атака, вероятнее всего, была проведена из Соединенного Королевства. В настоящее время эксперты оценивают состояние материалов, в которых содержится критика действий Лондона.

Обе публикации за понедельник до сих пор не восстановлены, однако сегодня на сайте был размещен новый комментарий относительно поисков корпорацией BBC "русского следа" во время волнений в Париже.

"Действительно, примечательно, когда вместо независимой журналистской работы в интересах объективности сотрудники должны любой ценой добывать информацию, подкрепляющую продиктованную сверху интерпретацию событий. Как говорится, если факты не соответствуют редакционной политике, тем хуже для фактов", - отметили в посольстве. По словам дипломатов, на эту ситуацию должны обратить внимание соответствующие структуры ОБСЕ.

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"Вынуждены констатировать, что СМИ Великобритании, когда-то справедливо считавшиеся одними из наиболее независимых, сильно испортили свою репутацию. Неудивительно, что многие читатели переключились на иные источники информации: интернет-СМИ, соцсети. Или же альтернативные медиа, такие, как RT", - заявили в российском диппредставительстве.

В мире Европа Великобритания Digital Интернет Международные организации ОБСЕ Хакерские атаки
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