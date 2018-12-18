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18.12.2018 16:19
Рубрика: Власть

Шойгу: Число авиавылетов в Сирии со 100 в день сокращено до 2-4 в неделю

Текст: Иван Петров

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил о резком сокращении авиавылетов, совершаемых самолетами Воздушно-космических сил РФ. Об этом глава военного ведомства рассказал, выступая во вторник с докладом на расширенной годовой коллегии Минобороны, проходившей с участием президента Владимира Путина.

По словам Сергея Шойгу, если ранее российская авиация совершала в Сирии по 100-110 полетов в день, то теперь этот показатель сократился до двух-четырех авиавылетов в неделю. "В основном в настоящее время вылеты совершаются для доразведки обстановки", - пояснил министр обороны.

Фото: РИА Новости
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Сергей Шойгу напомнил, что вывод основной группировки из Сирии уже завершен - численность контингента доведена до установленного штата. На территорию России выведены техника и вооружение, не входящие в состав российских баз в Хмеймиме и Тартусе.

"В настоящий момент их типовая численность сопоставима с военными базами Вооруженных сил РФ в Таджикистане, Армении и Киргизии", - уточнил глава Минобороны, добавив, что этого достаточно для выполнения задач.

Министр обороны напомнил, что операция Вооруженных Сил России в Сирии завершилась в декабре прошлого года. В результате 96 процентов территории страны было освобождено от террористических группировок.

Выполнять боевые задачи в Сирии, по данным российских военных, продолжают Силы специальных операций, военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон, военные советники и военная полиция.

В заключение Сергей Шойгу сообщил, что сейчас создаются политические условия для сохранения государственности Сирии. Более 1,5 миллиона беженцев и перемещенных лиц уже вернулись в места постоянного проживания.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военная операция РФ в Сирии
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