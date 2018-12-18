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18.12.2018 16:38
Рубрика: Власть

Шойгу: Минобороны готово к любым угрозам НАТО

Текст: Иван Петров
В министерстве обороны РФ внимательно следят за всеми военными мероприятиями блока НАТО и готовы противодействовать любым угрозам в случае их возникновения. Такое заявление 18 декабря, выступая на расширенной коллегии военного ведомства с участием президента России Владимира Путина, сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

"Мы внимательно отслеживаем обстановку - ни одно мероприятие военной деятельности иностранных государств не остается без внимания, результаты каждого из таких мероприятий были в Минобороны проанализированы и учтены в боевой учебе", - отметил министр обороны.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Сергей Шойгу отметил, что российская армия полностью готова противодействовать любым угрозам, существующим в перспективе. И для этого, по его словам, не понадобится ни увеличения численности войск, ни рост военного бюджета.

Поскольку российская армия является в настоящее время современной, мобильной, компактной и боеспособной, подчеркнул глава российского военного ведомства. Вместе с тем США и другие страны НАТО, по словам Сергея Шойгу, продолжают наращивание своего потенциала. Так, в июне 2018 года для достижения превосходства в космическом пространстве США приступили к созданию нового вида вооруженных сил - Космических войск. А в августе текущего года начато создание 2-го оперативного флота ВМС США, главной задачей которого станет расширение американского военного присутствия в Арктике.

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"Было принято решение о формировании к 2022 году двух новых командований объединенного командования ОВС НАТО "Атлантика" и объединенного командования тыла. Это позволит НАТО обеспечивать переброски войск из США в Европу и их ускоренное развертывание возле российских границ", - рассказал Сергей Шойгу.

Российский министр обороны также сообщил, что в этом году США потратили уже 6,3 млрд долларов на работы по развертыванию системы передового базирования - преимущественно в странах Центральной и Восточной Европы.

Кроме того, по словам главы военного ведомства России, США вместо сохранения стратегической стабильности намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "Американский военный бюджет в следующем году увеличится с 707 млрд долларов до рекордных 725,5 млрд, что сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира. Страны НАТО доводят свою долю в бюджете альянса до 2 процентов от национальных ВВП", - добавил российский министр.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В то же время более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом страны НАТО увеличили количество учений. И все чаще к ним привлекаются государства, не входящие в НАТО: Грузия, Украина, Швеция и Финляндия.

"В 60 км от российской границы в Норвегии ведется строительство инфраструктуры для развертывания новой РЛС "Глобус-3". В текущем году численность дислоцируемого на территории Норвегии подразделения морской пехоты США увеличена вдвое - до семисот человек. Польша дала согласие разместить у себя бронетанковую дивизию сухопутных войск США и выделить до 2 млрд долларов на создание необходимой для этого инфраструктуры", - добавил Сергей Шойгу.

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