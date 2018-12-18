Шойгу заявил о выполнении плановых показателей гособоронзаказа в 2018 году

Минобороны РФ и предприятия промышленности выполнили все плановые показатели гособоронзаказа на 2018 год, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы придерживаемся установленных показателей на оснащение Вооруженных сил, их содержания и выделения необходимых средств на НИОКР", - сказал министр, выступая на коллегии Минобороны с участием Владимира Путина.

"Во многом повышению эффективности выполнения гособоронзаказа способствовало создание по вашему поручению (президента России Владимира Путина - "РГ") единой информационной системы расчетов по ГОЗ, в рамках которой в текущем году разработана и внедрена методика ведения раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности", - поблагодарил министр президента.