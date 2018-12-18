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18.12.2018 22:08
Рубрика: Культура

Делай что должно

Текст: Михаил Швыдкой (доктор искусствоведения)
Российская газета - Федеральный выпуск №7748 (285)
В среду в столице Беларуси открывается ежегодная конференция международного проекта "Минская инициатива". Ее участники подведут итоги своей работы за четыре года, проведут специальную сессию, посвященную памяти замечательного украинского поэта и общественного деятеля Бориса Олейника, а также встречи театральных деятелей, литераторов, переводчиков Беларуси, России и Украины.

"Минская инициатива" была учреждена 2 декабря 2014 года для сохранения и развития гуманитарных связей творческой и научной интеллигенции трех соседних славянских государств. Родилась без указки сверху, по внутренней потребности тех людей, которые считали необходимым сохранить общее культурное пространство трех славянских народов. Среди них был и Борис Олейник, возглавлявший украинский Фонд культуры. В 2016 году, когда отмечали тридцатилетие Чернобыльской трагедии, к этому проекту присоединились представители естественно-научных и инженерных специальностей. И это при том, что отношения между Киевом и Москвой становились все хуже от года к году, а после инцидента в Керченском проливе подошли к крайне опасному рубежу.

Все войны заканчиваются миром, который потребует если не прощения друг друга, то хотя бы понимания того, что произошло

Само наличие такого международного проекта, который объединяет усилия белорусов, украинцев и русских, у многих вызывает удивление, граничащее с неприязнью. И не только на Украине. В периоды обострения национальных чувств, в пору, когда Россию в украинских политических кругах и средствах массовой информации называют не иначе как "страной-агрессором", подобные встречи творческой и научной интеллигенции трех славянских стран кому-то могут показаться чуть ли не предательством государственных интересов. Тем более, что встречаются не маргиналы, а молодые, по преимуществу, люди, активно участвующие в культурной жизни своих стран, - поэты и прозаики, художники, деятели театра, ученые. Они прекрасно понимают всю сложность, весь драматизм нынешней политической обстановки. Уверен, что каждый из них - патриот своей страны и своего народа.

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Если угодно, "Минская инициатива" объединила патриотов своих народов и своих государств, которые живут не только настоящим, но и будущим. Людей, обладающих твердым знанием, что все войны заканчиваются миром, который потребует, если не прощения друг друга, то хотя бы понимания того, что произошло, мотивов поведения каждой из сторон. У интеллигенции есть особое этическое чувство, которое сродни прозрению. Оно определяет долженствование поступков, движет ими. Даже тогда, когда поступки эти кажутся кому-то из ряда вон выходящими, невозможными, неприличными в конкретных предлагаемых обстоятельствах. Как бы ни называли такое поведение радикальные патриоты в Киеве, Москве и Минске, в нем есть высшее понимание исторической близости трех братских народов, у которых не может не быть общего будущего, какую бы политическую стратегию не использовали власть предержащие в Киеве. Блоковое мышление, участие в тех или иных политических конструкциях, новые церковные расколы и конфигурации не могут отменить того, что было предначертано исторической судьбой, самой этнической природой трех народов, выросших из одного генетического корня. Знаю, что в современной украинской науке существуют различные - порой прямо противоположные, - точки зрения по поводу происхождения белорусов, украинцев и русских, но, как говорится, будем честны, ни у кого из нас нет ни другой истории, ни другой географии. Нет другого глобуса, как бы кому того ни хотелось.

Патриотизм, любовь к своей стране не предполагает изоляционизма. Он не дожен мешать пониманию другой культуры

Патриотизм, любовь к своей стране и культуре не предполагает изоляционизма. Он не должен мешать пониманию другой культуры, другого взгляда на мир, другого мирочувствования. Порой это горькое знание. Его совсем непросто добыть в современном политическом противостоянии, но, похоже, оно необходимо тем, кто год от года пытается связывать распадающиеся отношения между русскими и украинцами.

Фото: Из архива Кортусовых
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За время существования "Минской инициативы" читающей публике уже были представлены два альманаха "Terra poetica", где были опубликованы на трех языках новая поэзия и "малая" проза Беларуси, России и Украины. Премьера альманаха современной драматургии состоится сегодня в Минске. Изначально было принято решение сделать это издание трехъязычным. Здесь печатают произведения на языке оригинала, рассчитывая на то, что чуткие литераторы способны проникнуть в глубину языков соседних народов. Так оно и получается, - за время совместной работы над альманахом "Terra poetica", который издают на Украине, сложились человеческие и творческие связи. Молодые авторы стали переводить произведения друг друга, и результаты этой работы появляются в киевских, минских и московских журналах. На конференции переводчиков, которая начнется сегодня в Минске, будут обсуждать не только профессиональные проблемы, связанные с духовным погружением в культуру другого народа, но и вопросы, которые находятся в практической плоскости. При всех трудностях художественного перевода не менее сложно сегодня привлечь внимание читающей России к современной украинской и белорусской литературе и, в свою очередь, добиться того, чтобы современная русская проза и поэзия стали достоянием украинского читателя на языке Шевченко и Франко. Обсуждение подобных проблем в сегодняшней чуть ли не предвоенной обстановке может казаться интеллигентской "игрой в бисер", пустыми занятиями людей, которые не хотят видеть реальности. Отвечу на это знаменитыми строками Бориса Олейника: "Я родивсь безнадiйним романтиком/ Дон Кiхот у масштабi села..." Такие сельские Дон Кихоты и творят великую историю. Ведь неслучайно по количеству переизданий "Дон Кихот" Сервантеса стоит на втором месте после Библии.

Культура Литература Власть Позиция Колонка Михаила Швыдкого
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