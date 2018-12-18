"Минская инициатива" была учреждена 2 декабря 2014 года для сохранения и развития гуманитарных связей творческой и научной интеллигенции трех соседних славянских государств. Родилась без указки сверху, по внутренней потребности тех людей, которые считали необходимым сохранить общее культурное пространство трех славянских народов. Среди них был и Борис Олейник, возглавлявший украинский Фонд культуры. В 2016 году, когда отмечали тридцатилетие Чернобыльской трагедии, к этому проекту присоединились представители естественно-научных и инженерных специальностей. И это при том, что отношения между Киевом и Москвой становились все хуже от года к году, а после инцидента в Керченском проливе подошли к крайне опасному рубежу.
Само наличие такого международного проекта, который объединяет усилия белорусов, украинцев и русских, у многих вызывает удивление, граничащее с неприязнью. И не только на Украине. В периоды обострения национальных чувств, в пору, когда Россию в украинских политических кругах и средствах массовой информации называют не иначе как "страной-агрессором", подобные встречи творческой и научной интеллигенции трех славянских стран кому-то могут показаться чуть ли не предательством государственных интересов. Тем более, что встречаются не маргиналы, а молодые, по преимуществу, люди, активно участвующие в культурной жизни своих стран, - поэты и прозаики, художники, деятели театра, ученые. Они прекрасно понимают всю сложность, весь драматизм нынешней политической обстановки. Уверен, что каждый из них - патриот своей страны и своего народа.
Если угодно, "Минская инициатива" объединила патриотов своих народов и своих государств, которые живут не только настоящим, но и будущим. Людей, обладающих твердым знанием, что все войны заканчиваются миром, который потребует, если не прощения друг друга, то хотя бы понимания того, что произошло, мотивов поведения каждой из сторон. У интеллигенции есть особое этическое чувство, которое сродни прозрению. Оно определяет долженствование поступков, движет ими. Даже тогда, когда поступки эти кажутся кому-то из ряда вон выходящими, невозможными, неприличными в конкретных предлагаемых обстоятельствах. Как бы ни называли такое поведение радикальные патриоты в Киеве, Москве и Минске, в нем есть высшее понимание исторической близости трех братских народов, у которых не может не быть общего будущего, какую бы политическую стратегию не использовали власть предержащие в Киеве. Блоковое мышление, участие в тех или иных политических конструкциях, новые церковные расколы и конфигурации не могут отменить того, что было предначертано исторической судьбой, самой этнической природой трех народов, выросших из одного генетического корня. Знаю, что в современной украинской науке существуют различные - порой прямо противоположные, - точки зрения по поводу происхождения белорусов, украинцев и русских, но, как говорится, будем честны, ни у кого из нас нет ни другой истории, ни другой географии. Нет другого глобуса, как бы кому того ни хотелось.
Патриотизм, любовь к своей стране и культуре не предполагает изоляционизма. Он не должен мешать пониманию другой культуры, другого взгляда на мир, другого мирочувствования. Порой это горькое знание. Его совсем непросто добыть в современном политическом противостоянии, но, похоже, оно необходимо тем, кто год от года пытается связывать распадающиеся отношения между русскими и украинцами.
За время существования "Минской инициативы" читающей публике уже были представлены два альманаха "Terra poetica", где были опубликованы на трех языках новая поэзия и "малая" проза Беларуси, России и Украины. Премьера альманаха современной драматургии состоится сегодня в Минске. Изначально было принято решение сделать это издание трехъязычным. Здесь печатают произведения на языке оригинала, рассчитывая на то, что чуткие литераторы способны проникнуть в глубину языков соседних народов. Так оно и получается, - за время совместной работы над альманахом "Terra poetica", который издают на Украине, сложились человеческие и творческие связи. Молодые авторы стали переводить произведения друг друга, и результаты этой работы появляются в киевских, минских и московских журналах. На конференции переводчиков, которая начнется сегодня в Минске, будут обсуждать не только профессиональные проблемы, связанные с духовным погружением в культуру другого народа, но и вопросы, которые находятся в практической плоскости. При всех трудностях художественного перевода не менее сложно сегодня привлечь внимание читающей России к современной украинской и белорусской литературе и, в свою очередь, добиться того, чтобы современная русская проза и поэзия стали достоянием украинского читателя на языке Шевченко и Франко. Обсуждение подобных проблем в сегодняшней чуть ли не предвоенной обстановке может казаться интеллигентской "игрой в бисер", пустыми занятиями людей, которые не хотят видеть реальности. Отвечу на это знаменитыми строками Бориса Олейника: "Я родивсь безнадiйним романтиком/ Дон Кiхот у масштабi села..." Такие сельские Дон Кихоты и творят великую историю. Ведь неслучайно по количеству переизданий "Дон Кихот" Сервантеса стоит на втором месте после Библии.