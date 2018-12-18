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18.12.2018 13:29
Рубрика: В мире

Си Цзиньпин: Китай одержал победу над коррупцией

Текст: Юрий Когалов

Благодаря реформам и политике открытости Китаю удалось одержать победу над коррупцией. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на торжественном собрании в Пекине по случаю 40-й годовщины третьего пленума ЦК КПК, на котором были заложены основы нынешней госполитики.

"В процессе партийного строительства, проявляя жесткий подход к соблюдению партийной дисциплины, нулевую терпимость к проявлениям разложения в партии, формализму, бюрократии и расточительству, была одержана решительная победа над коррупцией", - отметил Си Цзиньпин. Согласно статистике, с момента его прихода к власти за нарушение партийной дисциплины и коррупцию были наказаны около 1,5 миллиона чиновников.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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"Благодаря твердому и неизменному осуществлению централизованного партийного руководства мы смогли совершить крупный исторический разворот, вступить на новый путь великого процветания китайского народа, начать новую эпоху реформ и открытости", - заявил председатель КНР. Он подчеркнул, что стране удалось преодолеть множество трудностей и препятствий.

"Мы должны неуклонно расширять открытость и продвигать создание сообщества единой судьбы человечества. Сорокалетний опыт политики реформ и открытости показал нам, что открытость несет с собой прогресс, а замкнутость - неизбежное отставание", - заявил Си Цзиньпин, добавив, что "развитие Китая не может быть отделено от мира, а мир для процветания нуждается в Китае".

По его словам, Пекин выступает за создание открытой мировой экономики и намерен противостоять гегемонизму в международных отношениях. "Мы ежедневно приближаемся к тому, чтобы Китай стал центром на мировой арене, превратился в повсеместно признанного строителя международного мира, вносящего вклад в глобальное развитие, в защитника мирового порядка", - заявил Си Цзиньпин.

При этом Китай никогда не будет развиваться за счет интересов других стран. "Но также никогда не откажется от своих законных прав и интересов", - подчеркнул председатель КНР.

В мире Восточная Азия Китай
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