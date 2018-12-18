Новости

Путин пообещал продолжить борьбу с террористами в Сирии 14:13
Ford выпустил собачью будку с шумоподавлением 14:06
В Петербурге угнали Lexus за 7,3 млн рублей 14:01
Путин: Все виды и рода войск РФ в 2018 году развивались сбалансировано 14:00
Вице-губернатора Псковской области арестовали на два месяца 13:59
Британский разведывательный корабль вошел в Черное море 13:53
В Волгограде разработали новое средство против тромбов 13:52
В горах Сочи нашли двух заблудившихся туристов из Абхазии 13:49
Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин 13:38
В Подольске задержали девушку, распространявшую наркотики 13:36
Дед Мороз умер на детском утреннике в Кемерове 13:36
Акимов: Автономная работа Рунета не скажется на пользователях 13:35
Болгария ежегодно теряет из-за коррупции миллиарды евро 13:31
Си Цзиньпин: Китай одержал победу над коррупцией 13:29
В Енисейске обнаружили неизвестное кладбище 400-летней давности 13:22
В Калуге завели дело о выброшенном в мусорку младенце 13:19
84-летнего Вуди Аллена опять уличили в педофилии 13:11
Собянин открыл Дворец МФЦ в историческом павильоне РСФСР на ВДНХ 13:03
Обновленный Honda Pilot доберется до России весной 2019 года 13:00
Песков оценил очередной доклад Сената США по российскому "вмешательству" 12:59
Дело Кокорина и Мамаева будет передано в суд в январе 12:55
ГД приняла закон, сокращающий срок при замене на принудительные работы 12:48
В Госдуме напомнили ООН о ценности Крымского моста для полуострова 12:47
СК попросил оставить под арестом трех фигурантов дела "Зимней вишни" 12:39
Германия выплатит компенсации детям евреев-узников 12:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
18.12.2018 13:03
Рубрика: Экономика

Собянин открыл Дворец МФЦ в историческом павильоне РСФСР на ВДНХ

Текст: Сергей Жуков

На ВДНХ заработал Дворец МФЦ. Он расположился в здании 71-го павильона ВДНХ. Одним из первых условия нового центра госуслуг оценил мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Госавтоинспекция будет регистрировать машины в МФЦ

Павильон, где разместился офис "Мои документы", открылся после реставрации. Здание было построено больше 60 лет назад для экспозиции "РСФСР". Затем здесь открылась выставка "Атомная энергия", но в 90-е ее закрыли. Освободившиеся помещения отдали под торговлю. И вот теперь тут "поселился" центр госуслуг. Для горожан работают 20 окон. Есть конференц-зал для совещаний, лекций и встреч с жителями, двухуровневый детский уголок с мягкой зоной и кинотеатром, кафе с зоной отдыха. Интерьер дополняют исторические колонны, фрески, лепнина, витражи. А на потолке висит люстра в виде красной звезды.

- За последние годы в Москве было создано немало центров госуслуг, но дворец открываем впервые, - сказал Сергей Собянин. - Когда мы распределяли здания на ВДНХ, у меня возникла идея: почему бы не разместить "Мои документы" в одном из зданий. Сомнений на этот счет было много, не все коллеги были согласны.

Во дворце планируется открыть центр обучения клиентскому сервису для работников всех городских служб и организаций: от коммунальщиков до чиновников столичной мэрии.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Программа "Электронная Россия"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД о резолюции ООН: Против России идет целенаправленная кампания
Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину и Мамаеву
В России введен контроль операций по картам иностранных банков
Избирком Приморья признал выборы губернатора состоявшимися
США признали свою беззащитность перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая