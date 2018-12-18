Собянин открыл Дворец МФЦ в историческом павильоне РСФСР на ВДНХ

На ВДНХ заработал Дворец МФЦ. Он расположился в здании 71-го павильона ВДНХ. Одним из первых условия нового центра госуслуг оценил мэр столицы Сергей Собянин.

Павильон, где разместился офис "Мои документы", открылся после реставрации. Здание было построено больше 60 лет назад для экспозиции "РСФСР". Затем здесь открылась выставка "Атомная энергия", но в 90-е ее закрыли. Освободившиеся помещения отдали под торговлю. И вот теперь тут "поселился" центр госуслуг. Для горожан работают 20 окон. Есть конференц-зал для совещаний, лекций и встреч с жителями, двухуровневый детский уголок с мягкой зоной и кинотеатром, кафе с зоной отдыха. Интерьер дополняют исторические колонны, фрески, лепнина, витражи. А на потолке висит люстра в виде красной звезды.

- За последние годы в Москве было создано немало центров госуслуг, но дворец открываем впервые, - сказал Сергей Собянин. - Когда мы распределяли здания на ВДНХ, у меня возникла идея: почему бы не разместить "Мои документы" в одном из зданий. Сомнений на этот счет было много, не все коллеги были согласны.

Во дворце планируется открыть центр обучения клиентскому сервису для работников всех городских служб и организаций: от коммунальщиков до чиновников столичной мэрии.