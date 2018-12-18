США и Украина не поддержали резолюцию ГА ООН против героизации нацизма

США и Украина на Генассамблее ООН в очередной раз проголосовали против предложенного Россией проекта резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Об этом проинформировали в постпредстве РФ при ООН.

"ГА ООН осудила эту позорную практику и подтвердила непреходящую важность решений Нюрнбергского трибунала", - отмечается на странице постпредства в социальной сети Twitter. Документ поддержали 129 стран, 54 воздержались, и только две высказались против - США и Украина, впрочем, так они голосовали в предыдущие несколько раз.

Данная резолюция принимается ежегодно с 2005 года. В документе 66 пунктов, в которых выражена "глубокая озабоченность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен-СС", в том числе путем сооружения памятников и мемориалов, и проведения публичных демонстраций". Он рекомендует государствам ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно, закрепив определение расовой дискриминации соответствовало определению, содержащемуся в статье 1 Конвенции ООН.

Авторами проекта помимо России выступили еще 40 стран.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Беларусь продолжат усилия по противодействию героизации нацизма. Министр неоднократно высказывал обеспокоенность "ползучей реабилитацией нацизма" в странах, где проводится линия на пересмотр итогов Второй мировой войны, ведется война с памятниками, в ходе которой уничтожаются и оскверняются монументы советским солдатам.

Между тем недавно группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, разрешающий демонстрацию нацистской символики в учебных и просветительских целях в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ и образовательных организациях. Надо дать "возможность оценить ужасы и мерзость идеологии нацизма", отмечают авторы документа.

В настоящий момент в РФ установлен запрет на публичное демонстрирование нацистской символики. Согласно статистике, в 2017 году к ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики было привлечено 1,6 тысячи человек.