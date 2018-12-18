США признали свою беззащитность перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая

У США нет возможностей для защиты от гиперзвукового оружия, разработку которого ведут Россия и Китай. Такой вывод содержится в докладе главного контрольно-ревизионного органа Конгресса США - Управления по подотчетности правительства.

В документе говорится о том, что Россия и КНР активно работают над созданием такого оружия, поскольку его скорость, высота действия и маневренность позволяют обойти большинство систем ПРО, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал Fox News.

Кроме того, гиперзвуковое оружие может применяться для усиления возможностей нанесения ударов большой дальности с использованием как обычного, так и ядерного вооружения. "Мер противодействия этому сейчас нет", - подчеркивается в американском докладе.

Ранее эту проблему озвучил заместитель министра обороны США Майкл Гриффин во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Он также обратил внимание на отсутствие у США собственных подобных оперативно развернутых ударных систем.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис уже заявлял, что в данный период времени разработка гиперзвукового оружия и средств защиты от него для Вашингтона является главным приоритетом. Хотя глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен отмечал, что Россия и Китай опережают Соединенные Штаты по ряду направлений разработки такого оружия.

В октябре первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан сообщил, что они начнут испытания своего гиперзвукового вооружения раньше, чем планировалось. Он отметил, что сейчас Пентагон решает, как выстроить промышленную базу и сколько единиц этого оружия необходимо США.