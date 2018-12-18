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18.12.2018 05:20
Рубрика: В мире

США признали свою беззащитность перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

У США нет возможностей для защиты от гиперзвукового оружия, разработку которого ведут Россия и Китай. Такой вывод содержится в докладе главного контрольно-ревизионного органа Конгресса США - Управления по подотчетности правительства.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В документе говорится о том, что Россия и КНР активно работают над созданием такого оружия, поскольку его скорость, высота действия и маневренность позволяют обойти большинство систем ПРО, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал Fox News.

Кроме того, гиперзвуковое оружие может применяться для усиления возможностей нанесения ударов большой дальности с использованием как обычного, так и ядерного вооружения. "Мер противодействия этому сейчас нет", - подчеркивается в американском докладе.

Ранее эту проблему озвучил заместитель министра обороны США Майкл Гриффин во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Он также обратил внимание на отсутствие у США собственных подобных оперативно развернутых ударных систем.

Фото: Минобороны РФ
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Глава Пентагона Джеймс Мэттис уже заявлял, что в данный период времени разработка гиперзвукового оружия и средств защиты от него для Вашингтона является главным приоритетом. Хотя глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен отмечал, что Россия и Китай опережают Соединенные Штаты по ряду направлений разработки такого оружия.

В октябре первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан сообщил, что они начнут испытания своего гиперзвукового вооружения раньше, чем планировалось. Он отметил, что сейчас Пентагон решает, как выстроить промышленную базу и сколько единиц этого оружия необходимо США.

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