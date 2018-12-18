Новости

Белый дом объявил об участии Трампа на форуме в Давосе 22:36
Трамп подписал указ о создании Космического командования 22:06
Власти Литвы задержали гражданина России 21:36
Тимошенко назвала Украину самой бедной страной в Европе 21:35
Французский депутат ушел из Нацсобрания ради "Большой Москвы" 21:22
В ДНР заподозрили Запад в создании на Украине аналога "белых касок" 21:19
Место Маккейна в сенате США займет Марта Максалли 21:05
Эксперты предсказали нефть по 300 долларов в случае распада ОПЕК+ 20:50
Россия и Италия договорились вместе работать на рынках третьих стран 20:45
Путин поручил создать реестр получателей бесплатных лекарств 20:35
Новую версию "Травиаты" показали в России в прямой трансляции 20:32
Вышел первый трейлер сериала по Warhammer 40,000 20:30
Правительство составит с нефтяниками список мер по стимулированию добычи 20:30
Российские кинокритики назвали лучшие телесериалы 2018 года 20:20
Козак пообещал проверить жалобы транспортников на дорогое топливо 20:11
В Петербурге выставили на продажу двушку за 680 миллионов рублей 20:11
Савченко оставили под стражей еще на два месяца 19:58
Британия в случае выхода из ЕС без сделки задействует 3,5 тысячи военных 19:52
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили убийством 19:48
Обнародован проект соглашения РФ и Беларуси о взаимном признании виз 19:48
Колумнисту "РГ" Якову Миркину вручена премия имени академика Н.П. Шмелева 19:40
ЦБ запретит банкам размещать обменные курсы валют на уличных табло 19:15
Бывший вице-мэр Керчи осужден за взятку 19:06
ФАС оштрафовала "Большую тройку" сотовых операторов за роуминг 19:05
Второй выход со станции метро "Комсомольская" откроют в 2022 году 18:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
18.12.2018 21:35
Рубрика: В мире

Тимошенко назвала Украину самой бедной страной в Европе

Текст: Юрий Когалов

Украина является самой бедной страной региона и континенте. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко.

"58,7 процента населения Украины имеют доходы ниже среднего уровня, 30,5 процента - ниже реального прожиточного минимума. Мы официально наибеднейшая страна региона и континента", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

Тимошенко обвинила Порошенко в попытке "украсть" газотранспортную систему

По ее словам, это и есть главная причина "катастрофической миграции". "Только по официальным данным МИД, Украину за последний год покинули миллион украинцев. Еще три миллиона готовы выйти выехать за пределы страны в ближайшее время", - отметила политик.

"Для того, чтобы изменить эту ситуацию, мы должны дать людям альтернативу", - заявила Тимошенко.

Ранее Тимошенко уже отмечала массовый побег украинцев из страны. "Украинцы буквально убегают отсюда, оставляют родную землю, поскольку жизнь на Украине превратилась просто в выживание. Цифры эмиграции прямо угрожают национальной безопасности. Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли", - заявляла она.

Украину с ее товарами не пускают и не пустят на европейский рынок
В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил создать реестр получателей бесплатных лекарств
ЦБ запретит банкам размещать обменные курсы валют на уличных табло
ФАС оштрафовала "Большую тройку" сотовых операторов за роуминг
МИД о резолюции ООН: Против России идет целенаправленная кампания
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили убийством