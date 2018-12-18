Тимошенко назвала Украину самой бедной страной в Европе

Украина является самой бедной страной региона и континенте. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко.

"58,7 процента населения Украины имеют доходы ниже среднего уровня, 30,5 процента - ниже реального прожиточного минимума. Мы официально наибеднейшая страна региона и континента", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, это и есть главная причина "катастрофической миграции". "Только по официальным данным МИД, Украину за последний год покинули миллион украинцев. Еще три миллиона готовы выйти выехать за пределы страны в ближайшее время", - отметила политик.

"Для того, чтобы изменить эту ситуацию, мы должны дать людям альтернативу", - заявила Тимошенко.

Ранее Тимошенко уже отмечала массовый побег украинцев из страны. "Украинцы буквально убегают отсюда, оставляют родную землю, поскольку жизнь на Украине превратилась просто в выживание. Цифры эмиграции прямо угрожают национальной безопасности. Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли", - заявляла она.