Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Космического командования. Как отмечает The Washington Post, это важный шаг на пути формирования самих космических сил. Новый вид вооруженных сил появится впервые после создания ВВС США в 1947 году.

В указе отмечается, что Трамп "дает поручение министру обороны рекомендовать ему офицеров", которых он мог бы представить на утверждение Сената в качестве командующего этим подразделением и его заместителя. В сферу полномочий Космического командования войдут вопросы, связанные с космосом, которыми ранее занималось Стратегическое командование, а также подготовка личного состава Сил космических операций США (распоряжение об их создании Трамп дал в июне этого года). Предполагается, что их численность составит 18 тысяч человек.

По задумке Трампа, новый вид вооружения призван гарантировать безопасность Америки в космосе на фоне растущих угроз со стороны других стран. По мнению вице-президента США Майка Пенса, угроза исходит, в том числе от России и Китая - эти государства, по его словам, активно наращивают военно-космический потенциал. Впрочем, для полноценной работы космических сил администрации Трампа, отмечают эксперты, необходимо будет заручиться поддержкой конгресса, особенно в части финансирования.