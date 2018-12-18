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18.12.2018 22:06
Рубрика: В мире

Трамп подписал указ о создании Космического командования

Текст: Юрий Когалов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Космического командования. Как отмечает The Washington Post, это важный шаг на пути формирования самих космических сил. Новый вид вооруженных сил появится впервые после создания ВВС США в 1947 году.

Фото: EPA-EFE/RICK D'ELIA
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В указе отмечается, что Трамп "дает поручение министру обороны рекомендовать ему офицеров", которых он мог бы представить на утверждение Сената в качестве командующего этим подразделением и его заместителя. В сферу полномочий Космического командования войдут вопросы, связанные с космосом, которыми ранее занималось Стратегическое командование, а также подготовка личного состава Сил космических операций США (распоряжение об их создании Трамп дал в июне этого года). Предполагается, что их численность составит 18 тысяч человек.

По задумке Трампа, новый вид вооружения призван гарантировать безопасность Америки в космосе на фоне растущих угроз со стороны других стран. По мнению вице-президента США Майка Пенса, угроза исходит, в том числе от России и Китая - эти государства, по его словам, активно наращивают военно-космический потенциал. Впрочем, для полноценной работы космических сил администрации Трампа, отмечают эксперты, необходимо будет заручиться поддержкой конгресса, особенно в части финансирования.

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