Трамп поможет пострадавшим от пошлин фермерам

Американские фермеры, пострадавшие из-за введения пошлин, получат из бюджета США очередной транш. Соответствующее распоряжение подписал глава Белого дома.

Он отметил, что продолжит защищать фермеров и скотоводов от несправедливых торговых отношений со стороны других государств. "Наша экономика сильнее, чем когда-либо", - цитирует Трампа ТАСС.

Напомним, первый транш в размере шести миллиардов долларов был направлен сельхозпроизводителям в сентябре. Большую часть денег получили те, кто занимается выращиванием кукурузы, сои, пшеницы и сорго.

В начале июня Соединенные Штаты ввели повышенные пошлины на импортируемую из Канады, Мексики и стран ЕС продукцию из стали и алюминия. Ответные меры не заставили себя долго ждать.