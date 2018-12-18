Причины болезни Альцгеймера пока остаются непонятны, хотя ученые упорно бьются над разгадкой. Считается, что болезнь вызвана накоплением в нейронах белка бета-амилоида. Сбой в его переработке приводят к появлению бляшек и уничтожению нервных клеток. Есть и другие гипотезы, но все они не подтверждены опытами.

И вот серьезный шаг сделали британские ученые. Им удалось "заразить" мышей болезнью Альцгеймера, используя экстракт гормона роста из мозга страдавших от этого заболевания людей. То есть впервые экспериментально доказано, что белки, вызывающие болезнь Альцгеймера, действительно могут передаваться от человека к человеку. Хотя сам механизм такой передачи пока неясен.

На идею провести такие эксперименты группу ученых во главе с Джоном Коллингом натолкнула ситуация с "коровьем бешенством". Изучая с 2015 года мозг погибших от него людей, ученые обнаружили, что болезнь Альцгеймера может передаваться от человека к человеку из-за "заражения" их нервной ткани чужеродными белками. В данном случае их источником стал экстракт гормона роста, извлеченный из мозга больных доноров. Почему? Так появилась версия, что болезнь Альцгеймера может быть заразной. А ее переносчиком и источником некоторые болезнетворные бактерии.

Тогда многие ученые усомнились в результатах Коллинга, назвали их случайным совпадением. Но последние эксперименты подтвердили правоту ученого: все грызуны успешно "заразились" Альцгеймером. "Мы не утверждаем, что вы можете заразиться Альцгеймером или коровьим бешенством, дотронувшись до больного или контактируя с ним. Мы говорим, что эту проблему стоит детально изучить", - утверждает Коллинг. Результаты экспериментов опубликованы в журнале Nature.