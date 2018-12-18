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18.12.2018 06:18
Рубрика: Общество

Ученые узнали размеры домашних кошек во времена викингов

Останки различных животных времен викингов были обнаружены во время археологических раскопок в Дании. Наибольший интерес ученых вызвали скелеты кошек.

Фото: Roderick T. Wells of Flinders University
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Изучив их, специалисты пришли к выводу, что современные домашние кошки на 16% крупнее своих древних сородичей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Tech Times.

Обычно одомашненные животные уменьшаются в размерах, но с кошками этого не произошло. Наоборот зафиксировано не только увеличение массы тела, но и размера зубов, которые стали больше на 5,5%.

По мнению ученых это связано с улучшением качества пищи кошек и увеличением ее количества - сегодня кошек любят и заботятся о них. Во времена викингов кошки чаще всего использовались для ловли грызунов и не претендовали на заботу.

Общество Наука Общество История
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