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18.12.2018 10:10
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Украинские СМИ нашли у Порошенко и Климкина родственников в России

Текст: Юрий Когалов

Президент Украины Петр Порошенко, приказав спецслужбам проверить всех украинских чиновников на предмет наличия родственников в России, совсем забыл о членах собственной семьи, проживающих в соседней стране.

Как пишет strana.ua, у главы государства невестка Юлия - жена старшего сына - родом из России, и как минимум до замужества она имела российское гражданство. Ее родители проживают в Санкт-Петербурге, а бабушка с дедушкой - в Крыму, и как они признались журналистам, во время референдума 2014 года поддержали возвращение полуострова в состав России.

Фото: AP
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, как подчеркивает СМИ, и сам родом из России, точнее РСФСР. Его нынешняя супруга Марина Михайленко, кстати, работающая в администрации президента, - дочь советского генерал-майора, награжденного в 2014 году медалью "За возвращение Крыма".

В Крыму проживает также младший брат командующего украинскими карателями в Донбассе генерала Сергея Наева. И, в отличие от родственника и его начальства, не стесняется ни российского паспорта, ни того, что он русский.

Что касается одного из заместителей главы СБУ Сергея Семочко, с которого и начался скандал с родственниками из России, то их проверка спецслужбы выявила еще за неделю до того, как Порошенко объявил свою охоту.

Как полагают журналисты, все эти проверки призваны отвлечь внимание от того самого Семочко, "переключить внимание с близкого ему силовика на абстрактное "множество чиновников, имеющих родственников в РФ". К тому же в будущем можно будет надавить на "попавшихся" чиновников, если они вдруг чем-то не угодят самому Порошенко.

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