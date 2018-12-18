Украину с ее товарами не пускают и не пустят на европейский рынок

Европейский союз не желает исполнять соглашение об ассоциации с Украиной, в особенности в той его части, где речь идет об экономической интеграции и допуске украинских товаров на свой рынок. К такому выводу пришел советник главы МИД Украины Тарас Качка в своей статье на страницах авторитетного украинского издания "Зеркало недели".

Европейские фермеры выливали молоко на асфальт, когда цены резко упали. Они несли убытки из-за перепроизводства. Так что "чужого" молока им не надо. Фото: REUTERS

"Европейский союз по-прежнему не видит возможности для интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. Несмотря на внимание к внедрению соглашения об ассоциации со стороны Евросоюза, понимания того, как выполнение данного соглашения соотносится с экономической интеграцией, все еще нет", - пишет советник главы МИД Украины спустя почти пять лет после подписания соглашения, ставшего предлогом для государственного переворота.

В качестве примера игнорирования европейцами интересов Украины Качка назвал ситуацию вокруг соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА), которое должно открыть путь украинской промышленной продукции на рынок ЕС. По его словам, украинская сторона сделала все возможное, например скопировала в свое законодательство европейские технические регламенты. "Наше законодательство действительно уже почти дословно повторяет законодательство ЕС. То есть все предпосылки для заключения соглашения есть", - констатирует Качка. И тут же продолжает: "Но с самим заключением творятся какие-то чудеса. Все обещания о "вот-вот" оказались отговорками. 25 ноября во время заседания Комитета ассоциации в торговом формате стороны договорились в первом квартале 2019 года "провести заседание рабочей группы, которая изучила бы возможности для начала оценки инфраструктуры качества в Украине со стороны ЕС".То есть даже не начать саму оценку, которая дала бы основания формально провести переговоры, а только обсудить ее возможность. Итак, соглашение, столь необходимое для промышленной интеграции Украины с экономикой ЕС, вновь откладывается", - сетует украинский эксперт.

По его словам, это происходит потому, что "на политическом уровне управления евроинтеграцией нет понимания, насколько это соглашение важно". У кого именно нет понимания - у украинцев или европейцев, - он не уточняет.

"По отношению к Украине сложилась парадоксальная ситуация. ЕС не только не говорит с Украиной на языке, на котором говорит со Швейцарией. Напротив, чиновники Евросоюза всячески избегают предметного разговора о модальности интеграции с рынками ЕС".

Взгляд из Европы

Жак Сапир, директор Парижской высшей школы социальных наук, политолог, экономист:

- Евросоюз не хочет впускать Украину на свой рынок по ряду причин. Одна из них финансовая.

Когда происходит интеграция какой-либо страны во внутренний рынок ЕС, как это было с рядом восточноевропейских государств в начале нулевых годов этого столетия, она получает право потребовать от ЕС целый ряд программ помощи. Достаточно вспомнить Польшу, которая поглотила десятки миллиардов евро. А если учесть потребности Украины, ее размеры и плачевное состояние экономики, то на все это у Евросоюза просто не хватит никаких денег.

Другая причина имеет отношение к регламентам, установленным в рамках ЕС. Речь идет о нормативных правилах, прописанных в еэсововском соглашении об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции. Здесь всем абсолютно ясно, что Украина этим регламентам никак не отвечает, а когда это может произойти, никому не известно. Поэтому в ЕС и относятся к украинской продукции без преференций, так сказать, на общих основаниях.

Жак Сапир: Лицемерие - вот наиболее подходящее слово, которым можно охарактеризовать политику Евросоюза на украинском направлении

И здесь нельзя не сказать о двуличии Брюсселя. Ведь Евросоюз заключил с Киевом соглашение об ассоциации, обещал установить самые радужные партнерские связи, а на самом-то деле строго придерживается ограничительных мер, что трансформируется в непреодолимый барьер для украинской продукции. Это уже не говоря о том, что даже те товары, к примеру, продовольственные, которые Украина может поставлять на европейский рынок, не вызывают большого энтузиазма у тамошних производителей, которые с подозрением относятся к любым новым конкурентам. Вот почему Франция, Германия и Италия, даже в этой области ссылаясь на нормативные правила, не спешат пускать такую продукцию на свои рынки.

Лицемерие - вот наиболее подходящее слово, которым можно охарактеризовать политику ЕС на украинском направлении. С одной стороны, сигнал "Стоп" перед украинской продукцией, с другой - поддержка курса Киева на разрыв с Россией.

Хотя элементарная логика подсказывает: именно с Россией Украина должна иметь широкие торгово-экономические связи. А что в итоге? Худший из возможных вариантов. Тем более если учесть тяжелое экономическое положение Украины и давление со стороны МВФ, который потребовал от киевских властей увеличить цены на бензин на 41 процент. Нечто подобное происходит и с тарифами на газ.

Такое положение должно было бы подталкивать Украину к увеличению экспорта в третьи страны все тех же продуктов питания или базового сырья. Но на Запад им ходу нет, а ЕС в это время одобряет политику "закрытых дверей" по отношению к рынку восточного соседа Украины. Таким образом, Украина оказалась в наихудшем положении. Надеялась попасть в "общеевропейскую семью" ценой разрыва связей с Россией, а в ответ получила из Брюсселя лишь некие одобрительные жесты, но не входной билет на рынки ЕС.

Подготовил Вячеслав Прокофьев, Париж.

А в это время

Чтобы вписаться в рынок ЕС, Украине надо перестраивать экономику. На это нужны колоссальные деньги. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Долги растут - экспорт падает

Украинский экспорт с 2013 по 2017 год упал на треть, с 63,3 до 43,4 миллиарда долларов, и торговля с Евросоюзом не спасла положение, отмечают опрошенные "Российской газетой" эксперты. Утратив российский рынок, соседнее государство оказалось в плену завышенных ожиданий.

После заключения Соглашения об ассоциации с ЕС 2014 года экспорт Украины в европейские страны вырос всего на 4,7 процента, в основном за счет некоторых видов сельхозпродукции, рассказали "РГ" в Центре международной торговли. С экспортом же высокотехнологичной продукции - не сложилось. Поставки железнодорожного транспорта за рубеж упали катастрофически. Экспорт электрооборудования тоже снизился, хотя меньше, чем общий экспорт. В итоге Украина отправляет в ЕС газ, черные металлы, сельхозпродукцию и немного электроники.

Рынки Евразийского экономического союза Украина для себя закрыла сама, перейдя на стандарты ЕС. Вот только их соблюдение оказалось весьма дорогостоящим мероприятием. Например, молочные продукты в Европе продаются с пробиотиками. Чтобы соответствовать этим требованиям, нужно запустить специальные линии и закупать сами пробиотики, рассказывает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Рассчитывала Украина также на зону свободной торговли с ЕС, только не учла механизм квотирования. Перечень товаров, которые разрешено поставлять в ЕС, достаточно большой, но малейшие отклонения закрывают доступ. Во-вторых, по каждому товару установлено его количество. "Для украинцев это было неожиданно. Они очень спешили объединиться с общим рынком Евросоюза и на эти детали не обращали внимания", - говорит эксперт.

Наконец, в европейский рынок не вписалась сама структура украинской экономики. "Власти в Киеве предполагали, что эту структуру удастся механически перенести в Евросоюз. Но в Европе свое разделение труда, многое, что производит Украина, там просто не нужно", - отмечает Оленченко.

Впрочем, в такую ловушку уже попадали и другие государства на постсоветском пространстве. Литва и Латвия вынуждены были провести деиндустриализацию. В прибалтийских государствах были остановлены десятки промпредприятий. Не уберегли, кстати, и сельское хозяйство. В Латвии распахали поля, которые ранее засевались сахарной свеклой, так как в ЕС эта ниша уже закреплена за Данией, приводит пример эксперт. С подобным придется столкнуться и Украине, предупреждает он.

К тому же на европейских рынках избыток продукции. Бельгийские фермеры третий год подряд уничтожают тонны яблок и груш, чтобы не обвалились цены. Компенсации от Евросоюза себестоимость продукции не покрывают. А французские аграрии отметились тем, что выливали на землю молоко, также протестуя против низких закупочных цен.

В условиях, когда европейский рынок и так перенасыщен, в том числе из-за российского ответного продэмбарго, пришествию украинской продукции вряд ли обрадуются. Чтобы вписаться в рынок ЕС, Украине придется перестраивать структуру своей экономики. Но для этого нужны колоссальные деньги, даже в сельском хозяйстве. Пока у Украины есть только большие долги, отмечают эксперты.

Подготовил Евгений Гайва.