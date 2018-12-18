В Беларуси футбольный вратарь разбился в ДТП с женой и ребенком

Вратарь белорусского футбольного клуба "Витебск" Андрей Щербаков погиб в автокатастрофе вместе с женой и ребенком.

ДТП произошло вечером в понедельник, 17 декабря, в Толочинском районе Витебской области. По информации УВД облисполкома, автомобиль Kia занесло на трассе М1, он вылетел на встречную полосу, где врезался в эвакуатор Mercedes.

Щербаков, его супруга и 6-летний ребенок скончались на месте. В живых остался сидевший в детском кресле еще один ребенок футболиста - его госпитализировали. Водитель грузового автомобиля в аварии не пострадал.

"Что тут сказать... К нашему величайшему сожалению - это правда..." - подтвердили информацию о трагедии в официальном Instagram "Витебска".

Щербакову было 27 лет. Он выступал в чемпионате Беларуси за БАТЭ, "Слуцк", "Белшину" и "Витебск". В 2011-2012 годы привлекался в молодежную сборную страны. В текущем сезоне являлся основным голкипером клуба, который занял 4-е место. Из 22 проведенных матчей в 11-ти отстоял "на ноль".