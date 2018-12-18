В ДНР заподозрили Запад в создании на Украине аналога "белых касок"

Западные разведки пытаются создать на Украине аналог сирийской неправительственной организации "Белые каски", убеждены в Донецкой народной республике. Вскоре можно будет ожидать фейковых новостей об "отравлениях мирного населения" и прочих фальсификаций.

"Западные военные разведчики на основании отработанной в Сирии методики уже расписали для киевского режима план действий, - передает ТАСС слова главы ДНР Дениса Пушилина. - Ведется работа по созданию на Украине аналога сирийских "Белых касок".

По данным Пушилина киевские военные планируют на Донбассе масштабные диверсии с применением хлора, аммиака и других отравляющих веществ, чтобы затем обвинить в этом власти республики