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18.12.2018 21:19
Рубрика: В мире

В ДНР заподозрили Запад в создании на Украине аналога "белых касок"

Западные разведки пытаются создать на Украине аналог сирийской неправительственной организации "Белые каски", убеждены в Донецкой народной республике. Вскоре можно будет ожидать фейковых новостей об "отравлениях мирного населения" и прочих фальсификаций.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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"Западные военные разведчики на основании отработанной в Сирии методики уже расписали для киевского режима план действий, - передает ТАСС слова главы ДНР Дениса Пушилина. - Ведется работа по созданию на Украине аналога сирийских "Белых касок".

По данным Пушилина киевские военные планируют на Донбассе масштабные диверсии с применением хлора, аммиака и других отравляющих веществ, чтобы затем обвинить в этом власти республики

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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