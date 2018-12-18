В Москве покажут лучшие документальные ленты года

С 19 по 21 декабря в Москве пройдет 25-я региональная конференция ИНПУТ (INPUT) "Телевидение в интересах общества". Что она собой представляет? Слово INPUT в переводе с английского означает "Вход". В данному случае - вход в мир хорошего документального кино, потому что ИНПУТ - это профессиональная дискуссионная площадка для создателей фильмов и телепрограмм, у которой практически не существует аналогов в мировом профессиональном сообществе. Это возможность обменяться творческим опытом с представителями профессии из многих стран мира, познакомиться с их произведениями, с новыми тенденциями в развитии аудиовизуальных искусств.

В рамках национальной конференции в каждой стране-участнице проходит отбор конкурсных работ, направляемых на международный конкурс, где каждую из них оценивают эксперты для участия в финальной конференции. Итоговая конференция INPUT состоится в Бангкоке (Тайланд) с 6 по 10 мая 2019 года. Кто поедет туда - выберут профессионалы. Но пока что программе в конференции в этом году представлены более 20 работ наших земляков.

В целом же за последние пятнадцать лет в конференциях участвовали более 100 авторов из России и стран СНГ. Зарубежная аудитория смогла ознакомиться с работами известных российских авторов: Сергея Дворцевого, Алексея Учителя, Виктора Косаковского, Ирины Васильевой, Светланы Стасенко, Алексея Федорченко, Софии Гевейлер и многих других.

В этом году - программа конференции также заслуживает особого внимания. В течение трех дней можно будет посмотреть, например, такие картины, как "Уехать нельзя остаться" (режиссеры Никита Бобров, Павел Фаттахутдинов, Екатеринбург), "Верила-Верю" (Маша Кособокова, Полина Завадская, Москва), "Ночные дежурства" (Анна Рудикова, Санкт-Петербург), "Посиделки с инопланетянином" (Ирина Васильева, Москва), "Лебеди" (Галина Адамович, Белоруссия), "Доктор Лиза" (Александр Судиловский, Москва), "Параджанов Тарковский Антипенко. Светотени" (Андрей Осипов, Москва), "Скажите, почему?" Петр и Вера Лещенко" (Ирина Звездочетова, Москва), "Лестница Шустера" (Владимир Дровален, Тюмень), "Обстоятельства места и времени" (Дмитрий Кабаков, Москва), "INTO_нация Большой Одессы" (Александр Бруньковский, Москва) и другие. После каждого показа состоится обсуждение с авторами, которые ответят на все вопросы.

Площадки конференции в 2018 году - это Медиацентр "Российской газеты" и Центральный дом журналиста. Организатор конференции - Международная академия телевидения и радио (IATR) при поддержке Союза журналистов России и "Российской газеты". Генеральный партнер конференции по информационной безопасности - "Лаборатория Касперского".

Графики просмотров INPUT 2018

19 декабря, среда

10.00 - Открытие конференции

10.30-13.00

1. "Верила-Верю" - 53 мин. (режиссер Маша Кособокова, Полина Завадская, Москва)

2. "Донецкая Вратарница" - 44 мин. (режиссер Наталья Батраева, Краснодар)

3. "Уехать нельзя остаться" - 26 мин. (режиссеры Никита Бобров, Павел Фаттахутдинов, Екатеринбург)



14.00-18.00

1. "Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева" - 26 мин. (режиссер Иван Головнев, Екатеринбург)

2. "Письма с войны" - 25 мин. (режиссеры Павел Фаттахутдинов, Георгий Негашев, Екатеринбург)

3. "Fucking Brain" - 66 мин. (режиссер Дмитрий Завильгельский, Москва)

4. "Нева, одетая в гранит" - 14 мин. (режиссер Игорь Ганкин, Санкт-Петербург)



20 декабря, четверг

10.30-14.00

1. "Ночные дежурства" - 28 мин. (режиссер Анна Рудикова, Санкт-Петербург) 2. "Посиделки с инопланетянином" - 26 мин. (режиссер Ирина Васильева, Москва) 3. "Лебеди" - 40 мин. (режиссер Галина Адамович, Белоруссия)

4. "Доктор Лиза" - 39 мин. (режиссер Александр Судиловский, Москва)



15.00-18.00 1. "Эгон" - 60 мин. (режиссер Мельник Марина Мария, Москва) 2. "Параджанов Тарковский Антипенко. Светотени" - 61 мин. (режиссер Андрей Осипов, Москва) 3. "Родные" - 13 мин. (режиссер Владимир Непевный, Санкт-Петербург)

В программе возможны изменения и дополнения



21 декабря, пятница

10.00-14.00

1. "Скажите, почему?" Петр и Вера Лещенко" - 39 мин. (режиссер Ирина Звездочетова, Москва)

2. "И тогда неминуемо приходит один из нас..." - 38 мин. (режиссер Игорь Морозов, Москва)

3. "Лестница Шустера" - 2 серии по 40 мин. (режиссер Владимир Дровален, Тюмень)



14.30 - 18.00

1. "Россия. Далее везде..." "Русский авангард. Архитектор Константин Мельников" (режиссер Валерий Белов, Москва)

2. "Обстоятельства места и времени" - 90 мин. (режиссер Дмитрий Кабаков, Москва)

3. "INTO_нация Большой Одессы" - 104 мин. (режиссер Александр Бруньковский, Москва)

