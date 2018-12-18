В Москве умерла Любовь Лондон

Известный деятель искусства Любовь Лондон умерла в Москве на 95-м году жизни. Как сообщило агентство "Москва", заслуженный художник и скульптор скончалась в квартире на проспекте Мира.

Любовь Лондон скончалась вечером 17 декабря. По предварительным данным, причиной смерти мастера стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. О дате прощания и похорон информации пока нет.

Работы Любови Лондон представлены в различных музеях не только России, но также в ряде стран Европы. Ее излюбленным жанром был портрет: она писала ученых, музыкантов, коллег-художников. Как скульптор работала преимущественно с бронзой, мрамором, фарфором, фаянсом. Любовь Лондон была членом Союза художников СССР.