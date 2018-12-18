В ООН передали список согласованный сирийского конституционного комитета

Россия, Турция и Иран обсудили в ООН в Женеве согласованный список состава сирийского конституционного комитета. Это - один из самых значительных шагов в сирийском урегулировании, сравнимый с началом договоренностей о прекращении огня.

Список был передан спецпосланнику генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре во Дворце наций ООН министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и его турецким и иранским коллегами Мевлютом Чавушоглу и Джавадом Зарифом, специально прилетевшими ради этого в готовящуюся к Рождеству Швейцарию.

После совещания, продолжавшегося пять часов вместо запланированных двух, министры трех стран-гарантов астанинского процесса выступили с совместным заявлением. По поручению собравшихся итоговое заявление зачитал Лавров.

В заявлении сказано, что "стороны представили позитивные результаты консультаций с сирийской стороной по созданию конституционного комитета Сирии". Кроме того, они подтвердили решимость содействовать началу работы конституционного комитета через контакты с сирийской стороной и спецпосланником генсека ООН по Сирии. Также стороны договорились содействовать проведению первого заседания конституционного совета в начале 2019 года.

Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в ООН в сопровождении спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева и замминистра Сергея Вершинина - двух дипломатов, которые все последние недели курсировали между Москвой, Дамаском, Анкарой, Тегераном и Женевой, согласовывая документ.

Де Мистура, правда, опоздал на полчаса, но, как говорят знающие люди, это нормально.

В ООН ко встрече отнеслись с повышенным вниманием. Перед началом итоговой пресс-конференции зал на предмет взрывчатки проверили веселые служебные собаки, которых каждый желающий мог погладить.

Изначально инициатива создать конституционный комитет, который доработает новый основной закон для Сирии и сможет привести хоть к какому-то согласию различные стороны конфликта, была озвучена на Конгрессе сирийского национального диалога, состоявшегося 30 января этого года в Сочи. Идея была поддержана присутствовавшими там де Мистурой и большей частью прибывшей в Сочи сирийской оппозиции, а также представителями Дамаска.

Список был составлен тремя сторонами-гарантами Астанинского мирного процесса - Россией, Ираном и Турцией. Он включает 150 человек и разделен на три группы. Первая - представители официального Дамаска. Вторая - представители оппозиции, список был составлен турецкой стороной. И третья, самая спорная - это 50 кандидатур, предложенных ранее Стаффаном де Мистурой. В этой группе оказались представители самых разных политических течений, от сирийских феминисток до членов боевых организаций. И если сторонницы женского равноправия ни у кого особых возражений не вызвали, то бородатые люди из течений с различными угрожающе звучащими названиями заставили дипломатов понервничать, так как Дамаск и Иран выступали против некоторых персон из списка, считая их чересчур радикальными для конституционного комитета. Собственно, Лаврентьев и Вершинин в том числе и потому не вылезали из самолетов все последнее время, занимаясь челночной дипломатией.

Но наконец список согласован и передан де Мистуре, который отвезет его в Нью-Йорк, где ориентировочно 20 декабря представит на Совбезе ООН. Ему надо торопиться. Во-первых, начинаются рождественские каникулы, а во-вторых - сам де Мистура уходит с поста спецпредставителя генсека ООН по Сирии, с 1 января вместо него будет норвежский дипломат Гейр Педерсен.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя уже призвал поддержать инициативу, потому что "конституционному комитету нет жизнеспособной альтернативы".

Как отмечал ранее Лаврентьев, "Россия поддерживает создание такого механизма, который мог бы принести заметные результаты в деле урегулирования сирийского кризиса, а не завершил бы работу через пару месяцев".